“No creo que haya próximo gobierno que haga la paz con ELN”: Petro sobre intención del jefe negociador de la guerrilla de esperar al próximo presidente

Pablo Beltrán, líder del Ejército de Liberación Nacional (ELN), manifestó su disposición a continuar las negociaciones de paz con el gobierno colombiano, siempre y cuando el país también esté dispuesto a cambiar.

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro ha expresado sus dudas sobre la posibilidad de que futuros gobiernos logren un acuerdo de paz con el ELN.

Según Petro, la historia es un flujo constante que no se repite, y los combatientes del ELN deben elegir entre el camino del padre Camilo Torres Restrepo, quien ofreció su vida por los demás, o el de Pablo Escobar.

Petro afirmó que el pueblo colombiano desea que el ELN siga el ejemplo de Torres Restrepo. Estas declaraciones reflejan la complejidad del proceso de paz y las expectativas de la sociedad colombiana.

“La verdad no creo que haya próximo gobierno que haga la paz con el ELN. La historia es un flujo permanente y no se repite. Todos y todas las combatientes del ELN saben hoy, precisamente por que (sic) la historia es un río con muchas derivas, que se escoge el camino del padre Camilo Torres Restrepo y su amor eficaz, o el camino de Pablo Escobar. El pueblo colombiano los quiere en el camino del padre que ofreció su vida por los demás. Esto mismo me lo dijo personalmente el mismo Pablo Beltrán y se lo escuché al comandante Pizarro”, afirmó el mandatario en su cuenta oficial de X.

En una video entrevista de Noticias Uno, el 19 de noviembre, el guerrillero Beltrán expresó que su organización está abierta a transformaciones profundas, pero enfatizó que el proceso debe ser inclusivo, involucrando a todos los sectores sociales y políticos interesados en el cambio.

Las declaraciones de Beltrán se producen cuando el gobierno de Gustavo Petro y los representantes del ELN se preparan para una nueva ronda de diálogos en Caracas, programada del 19 al 25 de noviembre.

Por su parte, Beltrán ha señalado que el ELN no firmará un acuerdo de paz con el gobierno actual, sino que buscará avanzar lo máximo posible hasta 2026, cuando concluye el mandato de Petro, con el objetivo de dejar el proceso lo más consolidado posible para que futuros gobiernos puedan retomarlo y darle continuidad. En su mensaje, Beltrán también hizo un llamado al próximo gobierno de Estados Unidos para que no interfiera en las negociaciones de paz que se están llevando a cabo.

El proceso de paz entre el gobierno colombiano y el ELN ha sido un tema central en la agenda política del país. Las conversaciones en Caracas representan un esfuerzo por avanzar en un acuerdo que ponga fin a décadas de conflicto armado.

Sin embargo, las declaraciones de Beltrán y Petro subrayan los desafíos que enfrenta este proceso, incluyendo la necesidad de un cambio estructural en el país y la participación de todos los sectores interesados en un acuerdo nacional.

El ELN, considerado el último grupo guerrillero activo en Colombia, ha estado involucrado en el conflicto armado durante más de cinco décadas. Las negociaciones de paz han sido intermitentes y han enfrentado numerosos obstáculos, incluyendo la desconfianza mutua y las diferencias ideológicas.

A pesar de estos desafíos, el gobierno de Petro ha mantenido su compromiso de buscar una solución política al conflicto, un esfuerzo que ahora se centra en las conversaciones en Caracas.

Negociaciones con el ELN al filo del fracaso: desafíos y prospectos

Las conversaciones, que se encuentran paralizadas desde febrero de 2024 tras el sexto ciclo de diálogos en La Habana, necesitan un nuevo impulso para evitar un fracaso en el proceso.

Patiño, quien cuenta con la confianza del presidente Gustavo Petro, destacó la importancia de la próxima reunión en Caracas, donde se espera abordar temas críticos que permitan restablecer la confianza entre las partes. La situación se ha visto agravada por ataques recientes a la fuerza pública y a civiles, lo que ha debilitado la viabilidad de las conversaciones.

El comisionado enfatizó que el gobierno está dispuesto a discutir las propuestas del ELN sobre un modelo post-capitalista, pero insistió en que estas discusiones deben llevarse a cabo en un ambiente de paz, sin el uso de armas. “No lo podemos discutir con un fusil en la mano apuntándole a quien sea”, expresó Patiño en una entrevista con Blu Radio.

Desde el inicio del proceso de paz, el gobierno de Petro ha buscado avanzar en las negociaciones con el ELN, una de las guerrillas más antiguas de América Latina. Sin embargo, los avances han sido lentos y las tensiones han persistido, lo que ha generado escepticismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo.

El estancamiento de las negociaciones desde el último ciclo en febrero ha sido motivo de preocupación para el gobierno, que considera que un inicio del proceso en 2025 es crucial para evitar el fracaso. La reunión en Caracas se perfila como una oportunidad clave para destrabar las conversaciones y avanzar hacia una solución pacífica.