Yeison Jiménez salió de su zona de confort y cantó otro género musical: “Quiere parecerse a Feid y Blessd”

El artista sorprendió pues muchos no creían que le gustaba este tipo de música - crédito ivanbautistaa24 / TikTok

Los artistas colombianos continúan sorprendiendo por su versatilidad y su interés por otros géneros musicales que están muy alejados de los que interpretan a diario y que los llevaron al éxito. En esta ocasión, la oportunidad fue para el cantante de música popular Yeison Jiménez.

La sorpresa para sus seguidores llegó en medio de un concierto en Cali, el cantante de música popular Yeison Jiménez sorprendió a su audiencia al interpretar la canción Ziploc junto al artista caleño Pirlo, según se puede ver en diferentes videos grabados por los asistentes al evento.

El curioso hecho que se viralizó rápidamente en las redes sociales se presentó en medio de su gira Invicto Tour, donde el artista de música popular contó con varios invitados especiales, entre ellos algunos muy famosos como es el caso de Francy, Hernán Gómez, Luis Alfonso y Jhon Alex Castaño, que son reconocidos por su aporte al género.

Sin embargo, el espectáculo en la capital del Valle del Cauca se convirtió en un espacio para que el cantante, oriundo de Manzanares (Caldas), compartiera el escenario con artistas de diferentes géneros musicales. Sin embargo, la colaboración con Pirlo fue la más destacada, teniendo en cuenta que él no suele interpretar música de este género.

Este fue el momento en el que los dos cantantes se juntaron - crédito Yeison Jiménez / Instagram

La actuación de los artistas no solo causó sorpresa en el lugar donde se desarrolló el concierto, sino a través de las plataformas digitales, donde los seguidores de Pirlo se emocionaron al verlo en el escenario con artistas tan reconocidos. El joven inició con la interpretación de la canción Cuál es esa, una colaboración que hizo con Feid.

Sin embargo, el público reaccionó con opiniones encontradas ante la presentación, especialmente en el momento en el que Yeison Jiménez se subió a la tarima junto a Pirlo y no solo lo vio cantar, sino que interpretaron juntos el tema Ziploc, uno de los más controversiales y virales del artista y que interpreta junto a Blessd.

El intérprete de temas como Aventurero, Vete y Por qué la envidia compartió un video en el que muestra algo del evento en sus redes sociales, y en el que aprovechó para agradecer a Pirlo y sus demás invitados por su participación en el concierto.

“De la mano de mi DIOS nada es imposible! 🥷🏻Así cerramos una gira que nunca pensé hacer, que hp sueño, cada lugar que fuimos me sorprendió más, GRACIAS CALI por hacer sonar mi música en esta bella ciudad, elegimos bien pa’ cerrar allá 🤩👏🏻Gracias a mis colegas que me acompañaron durante estos shows! ❤️”, dijo el cantante de música popular.

Los invitados en el concierto de Yeison Jiménez no pasan desapercibidos - crédito yeison_jimenez / Instagram

Aunque la inclusión de Pirlo en el concierto de Cali fue una sorpresa para muchos, debido a que su estilo musical es diferente en comparación con el de los otros invitados, las críticas no se hicieron esperar y se destacaron reacciones como: “Dios si no es para mí muéstrame a Yeison Jiménez cantando Ziploc”, “Cosas que nunca pensé ver, pero que necesitaba”, “Uy, mano que junte tan extraño”, “Yeison todoterreno si existe”, “Jajajaja súper, que no importe el género que se apoyen entre todos”, “Se quiere parecer a Feid” y el particular e infaltable comentario: “¿Quién pidió esta señal?”, que es muy popular entre las nuevas generaciones.

Pese a que las opiniones fueron encontradas, sus fieles seguidores destacaron su esfuerzo, que lo ha llevado a ser considerado como uno de los más grandes exponentes de la música colombiana “Este sin duda ha sido uno de los mejores conciertos que nos ha dado la música popular y de manos del mejor de todos los tiempos Yeison Jiménez. Siempre lo diré, eres un caballo”.