Sara Corrales afirmó que se casará con su ‘alma gemela’: “No creía en el tema hasta que lo viví”

Sara Corrales reveló detalles de su relación, compromiso y planes con su pareja Damián Pasquini - crédito cortesía Sara Corrales

Sara Corrales, actriz colombiana que triunfa en México y Latinoamérica, conversó con Infobae Colombia sobre su actual relación amorosa, su planes futuros y, adelantó detalles de su boda, además, de revelar su principal objetivo de convertirse en madre.

“Estamos moviendo los tiempo para conseguirlo todo en 2025″, detalló la actriz.

Por otra parte, la también modelo y empresaria paisa de 28 años de edad, contó cómo se dio cuenta de que tenía una relación su alma gemela, un tema del poco entendía, pero al que le era un poco escéptica. “No creía en las almas gemelas hasta que me llegó la mía”, aseguró.

La artista que inició su vida pública luego de su paso por el programa de talentos Protagonistas de novela y internacionalizó su carrera por cuenta de su participación en series como El señor de los cielos y El Clon describió las razones por las que considera que Damián Pasquini “Yo no había entendido el concepto de las almas gemelas hasta que lo viví. Antes decía: ¿Qué será eso?, ¿Cómo se sentirá?, ¿será que lo que vivo es una relación con mi alma gemela?”. Y no fue hasta que realmente llegó mi alma gemela que entendí lo que significaba. Es una fluidez en absolutamente todo”, mencionó.

Sara Corrales afirmó que Damián Pasquini con quien llegará al alatar es su 'alma gemela' - crédito Infobae Colombia

La también empresaria de alimentación saludable y vida fitness se declaró como una nueva creyente de ‘las almas gemelas’ y aseguró que se casará con la suya.

“Todos hemos tenido relaciones más difíciles, donde tienes que remar, donde hay problemas y los superas, pero luego surgen otros. Cuando llega tu alma gemela, todo se vuelve más fácil: hay conexión, te sientes protegida, amada, respetada. Es una relación que potencia todo lo que eres. Yo soy testigo de eso. Es el sentimiento más hermoso del mundo, poder tener una relación con tu alma gemela”, contó a Infobae Colombia.

Estas razones hicieron que Sara despertara su instinto maternal y la confianza suficiente para casarse, tanto así que su principal objetivo para el 2025, año en el que llegará al altar, es ser mamá.

Sara Corrales opinó sobre las relaciones 'tóxicas' y contó cómo descubrió el amor propio - crédito Infobae Colombia

La actriz compartió con Infobae Colombia cómo se imagina de madre y que expectativas tiene de esa nueva etapa en la que alternará su vida personal con la profesional, pues como actriz también planes.

“Ay, Me imagino como una mamá súper amorosa, muy comprometida. Creo que soy una persona que, cuando se mete en algo, lo hace bien o no lo hace. Y la maternidad sería, sin duda, el rol más importante de mi vida. Me veo comprometida, preparándome, cuidando cada detalle, protegiendo mi hogar, tomando decisiones desde la madurez que tengo ahora. Soy muy amorosa y protectora, y eso lo llevaría a la maternidad”, afirmó.

Sara Corales adelantó detalles de su boda

Si bien la actriz anunció en redes sociales su compromiso y por primera vez compartió con su felicidad con quienes la siguen, la también modelo oriunda de Medellín, Antioquia todavía no tiene claro donde se casará, aun así, mencionó que desea dejar huella y llevar un mensaje con su ceremonia.

Sara Corrales adelantó cómo será su boda soñada y el mayor deseo que tiene para el 2025 - crédito Infobae Colombia

“Mi boda soñada es con una sonrisa de oreja a oreja, con una complicidad total con Damián, que es mi pareja. Ayer justamente hablábamos sobre esto. Aún estamos comenzando con los preparativos, pero lo único que sabemos es que será un momento hermoso, en el que queremos transmitir un mensaje de amor a todos, mostrándoles que se puede tener un amor bonito. Quiero dejar una semillita en la cabeza de todos para que crean que sí se puede tener una relación hermosa, que no hay que perder la fe ni la esperanza”, contó en su charla con Infobae Colombia.

Sara Corrales fue invitada de lujo a importante programa internacional

A propósito de las revelaciones que hizo la actriz colombiana sobre su pareja y la conexión que tuvo esta con su actual situación espiritual, la también modelo paisa habló acerca de su experiencia en el show Ojos de mujer de E! Entertainment! en el que estuvo como panelista para debatir sobre las relaciones intermitentes o ‘tóxicas’.

Sara Corrales fue invitada al programa 'Ojos de mujer' de E! Entertainment - crédito cortesía E! Entertainment

“Honestamente, me siento muy orgullosa y muy agradecida de que me hayan llamado. Me fascinó el formato, porque es un espacio donde cada quien tiene su oportunidad para hablar y opinar, siendo valorada y respetada. Aquí no hay opiniones buenas o malas, solo puntos de vista diferentes. Para mí, fue una experiencia increíble. Fue un momento de mucho diálogo, donde vimos tantos matices de un mismo tema. La conversación fue tan rica que me encantó enormemente”, expresó Sara sobre su participación en este programa en el que también estarán otras estrellas latinas como Abigail Pereira, Gaby Espino y Zuleyka Rivera.

Con cada invitada se trata un tema en especifico que saldrá al aire pronto por E! Entertainment! y que cuenta con la conducción de la estrella de las redes sociales, Chiky BomBom (Top Chef VIP), la presentadora y comediante Erika de la Vega (Latin American Idol,Toy Story 3) y la actriz y modelo Elizabeth Gutiérrez (Corazón Salvaje) quienes estarán bajo la moderación de Carla Medina todas discutirán los diferentes puntos de vista que tienen sobre temas que ayudan a sensibilizar a las mujeres y empoderarlas.

En esta cuarta temporada que arranca el 21 de noviembre, Corrales aceptó el reto que conversar sobre la relación entre las super estrellas mundiales Jennifer López y Ben Affleck, este capitulo saldrá al aire el día 12 de diciembre.

Sara Corrales fue invitada especial a la cuarta temporada de 'Ojos de mujer' de E! Entertainment que se estrena el 21 de noviembre - crédito cortesía E! Entertainment

“En el caso específico de nuestro programa, por ejemplo, tratamos la situación de Jennifer López y Ben Affleck. Si simplemente estás desde una posición de odio, de envidia o mala vibra, vas a criticar completamente la situación. Siento que tuvimos un espacio de amor y respeto, y pudimos ponernos en los zapatos de ella. Al menos yo pensé: “Si ella no es feliz, ¿por qué va a quedarse en una relación solo para darle gusto al público?”. O sea, ya se ha casado dos, tres o diez veces. Lo primero es su tranquilidad, su amor y el respeto en una relación. Si este intento fue fallido, claro, si fuera amiga de ella, le diría que trabajara un poco más en su parte interna, tal vez con un psicólogo, para entender por qué está recurriendo a esos tipos de relaciones. Pero lo que me parece válido es respetar las decisiones de los demás. Y más aún cuando una relación no está funcionando. Creo que las mujeres deben entender que no tienen que quedarse en una relación porque la sociedad lo diga, ni porque la familia o la prensa opinen. El ejemplo de Jennifer López es claro: es importante poner tu felicidad y tranquilidad por encima de todo. Ese es un tema que todas las mujeres deberían entender”, narró Sara.