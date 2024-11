Revelaron denuncia contra el candidato a magistrado de la Corte Constitucional, Miguel Efraín Polo, por presunto abuso laboral

Miguel Efraín Polo, candidato a magistrado de la Corte Constitucional, es señalado de ser la ficha del Gobierno nacional en esta puja - crédito @senadogovco/X

Claudia Escobar García y Miguel Efraín Polo fueron magistrados auxiliares de Luis Guillermo Guerrero, exmagistrado de la Corte Constitucional.

En conversación con diferentes medios de comunicación, la exmagistrada auxiliar contó sobre una denuncia que interpuso contra el ahora candidato a magistrado del alto tribunal por un supuesto acoso laboral.

Escobar aseguró que Miguel Efraín Polo presuntamente recargaba de trabajo a sus compañeros y a ella cuando recibió labores administrativas que le permitieron manejar cargos laborales en el despacho del exmagistrado Guerrero.

“Desde que yo llegué a la corte en el año 2012, cuando a él y a otro magistrado auxiliar se les dio pues como las potestades para realizar funciones administrativas, que van más allá del rol propio del magistrado auxiliar, que es proyectar sentencias y sustanciar los casos que se llevan ante la corte, entonces pues obviamente ellos teniendo la función de manejar internamente el despacho, pues se hizo en beneficio propio y ocurrieron diferentes irregularidades, por ejemplo, la distribución de los casos entre los funcionarios se hizo, no me acuerdo desde qué año, pues digamos de manera secreta y en unos cuadros, pero los cuadros nunca se hicieron públicos, de tal manera que de alguna manera todos sabíamos que había un desbalance en el reparto de cargas laborales, pero en la medida en que eso no era público nadie podía saber”, indicó la abogada a Blu Radio.

Además, precisó que Polo ha hecho lobby con diferentes sectores políticos y magistrados para llegar a ese cargo.