Director de ‘Betty, la fea’ confesó cuál fue su escena favorita de la nueva historia y los retos que tuvo con esta

Mauricio Cruz asumió el reto de dirigir la nueva historia que trajo de vuelta a los personajes más representativos de la telenovela Yo soy Betty, la fea, cuya primera versión estuvo bajo la batuta de Mario Ribero.

En esta apuesta de Prime video, se mostró a sus protagonistas 20 años después, así como también contó con la incursión de nuevos personajes.

El director de Betty, la fea, título que llevó esta nueva historia de la que ya se confirmó una segunda temporada, habló meses después de su estreno sobre la que fue para él su escena favorita y los desafíos que debió enfrentar con este fenómeno mundial.

Para Mauricio no fue tarea fácil narrar esta nueva historia que debía separarse de la idea original, pues esta no sería ni una adaptación ni tampoco una continuación, pese a que sí tendría la esencia y los mismos personajes principales, pero en una nueva época.

Sin embargo, algo que sí le fluyó de manera sencilla a este director fue la elección de su parte favorita de esta primera temporada.

El momento en el que Beatriz Pinzón Solano se da cuenta de que, sin importar cómo se comporte o lo mucho que haya evolucionado, los demás van a seguir viéndola como ‘la fea’, y eso la hace volver a vestirse con su viejo look, aceptándose tal y como ella es.

Esta escena estaba planteada como el final de la historia, no obstante, el mensaje que quiso transmitir la producción con la nueva Betty empoderada llevó a trasladar este episodio al primer capítulo poniendo en contexto al los espectadores pobre el por qué su protagonista había vuelto a ser ‘fea’.

“Uno siempre se identifica con los personajes frágiles, y a mí siempre me pareció que Betty tiene esa, no debilidad, sino honestidad y simpleza por la vida. A mí me parece que es bellísima”, contó Cruz en entrevista sobre su enfoque en la nueva serie y su amor por el personaje con el diario El Comercio.

Esta, a su vez, fue también la escena más comentada en redes sociales del tan esperado regreso de Betty, pues ella se reencontró con su viejo diario y al recordar los consejos de su madre se confrontó frente al espejo.

Mauricio Cruz sacó a la luz el mayor reto que tuvo al dirigir ‘Betty la fea’

Al frente de ‘Betty la fea: la historia continúa’, estuvo el director detrás de melodramas como ‘La reina del sur’ se ha enfrentado a otras adaptaciones en el pasado, como su trabajo en la serie de ‘El Mariachi’ (co-creada por Robert Rodriguez), pero abordar la telenovela más famosa de la historia supone otro tipo de presión. No obstante, ahí radicó justamente el primer desafío para Mauricio que esta nueva apuesta no sería un remake.

Según comentó Mauricio, tener que convertir una telenovela de 300 episodios a una serie de streaming de solo diez, a actualizar la premisa en un mundo con otros valores en los que el lenguaje y la forma de ver las cosas cambió.

La primera temporada ha sorprendido por su enfoque más maduro del personaje titular, que tiene ahora otro tipo de preocupaciones. De conectar con su hija, lidiar con el inminente divorcio y con la responsabilidad que supone un cargo , hay otro tipo de vulnerabilidad en Beatriz Pinzón.

Pese a que el humor siempre ha sido una parte importante de la novela, con personajes como Don Hermes o Hugo Lombardi cuya función principal es ser un alivio cómico, el corazón de la historia es bastante serio, con temas como la autoestima y la aceptación personal en el centro. Es por eso que a la pregunta de qué tiene más peso, Cruz lo tiene muy claro. “‘Betty, la fea’ siempre ha sido un drama. No hay nada más dramático que una comedia, y nada más dramático que Betty. Y no hay nada más divertido que poder reírse del drama ajeno”, agregó el nuevo director que también lideró la segunda temporada de esta nueva historia que estrenará en 2025.