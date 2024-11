Nina Caicedo criticó la permanencia de Cony Camelo en ‘MasterChef Celebrity’: “No entiendo por qué la subieron al balcón”

Nina Caicedo salió hace poco de "MasterChef Celebrity Colombia", sin embargo, quedó con inconformidades respecto a Cony Camelo - crédito cortesía Canal RCN

El reality de cocina Masterchef Celebrity Colombia se encuentra en una etapa crucial, con las eliminaciones recientes, que dejan en competencia a los aspirantes que se perfilan para el estar entre los ocho finalistas.

Entre ellos se encuentra la actriz Cony Camelo, quien ha sido objeto de una polémica protagonizada por Nina Caicedo, exconcursante eliminada recientemente.

En una entrevista para el programa radial Los impresentables, Nina expresó su inconformidad con el desempeño de Cony en la competencia, sugiriendo que la actriz ya debería haber salido del programa culinario. Sus declaraciones han generado debate entre los seguidores del reality, quienes discuten si la permanencia de Cony ha sido justa o no.

Nina Caicedo, que se destacó por su carisma y habilidades culinarias durante su paso por Masterchef Celebrity, fue eliminada recientemente en un desafío que marcó un momento decisivo en la competencia.

Según Nina, el plato que presentó en el reto que la dejó fuera no fue el único con fallas: también señaló el de Cony Camelo como uno de los peores de la jornada.

Cony Camelo cuestionó la preparación de Nina Caicedo en "MasterChef Celebrity" - crédito Canal RCN

“Cuando yo salí, el plato de Cony y el mío fueron los peores. No entiendo por qué la subieron al balcón. Claro, yo no soy juez para decidir quién entra y quién sale, pero sí me quedó la sensación de que ella pudo haber salido en ese momento.”

Estas palabras han resonado entre los fanáticos del programa, quienes han seguido de cerca la evolución de los participantes.

Uno de los puntos que más críticas ha generado en torno a Cony Camelo es su regreso a la competencia tras haber estado ausente durante varios episodios por problemas de salud.

Tradicionalmente, en Masterchef Celebrity, los participantes que se ausentan deben regresar con un delantal negro, símbolo de que deben superar un reto de eliminación para continuar en el programa.

Sin embargo, este no fue el caso de Cony, quien retomó la competencia como si no hubiera estado fuera.

“Cuando alguien se va y vuelve, siempre regresa con delantal negro. Cony no lo hizo. Entró como si nada y siguió participando directamente. Estos son los comentarios que he escuchado de muchas personas y que yo misma también pensé”, explicó Nina en la entrevista.

De acuerdo con Nina Caicedo, ella cree que Cony Camelo ya debía haber salido de "MasterChef Celebrity" - crédito Canal RCN

A pesar de sus críticas, Nina reconoció que Cony ha demostrado habilidades en la cocina y que su permanencia puede deberse a su rendimiento en las últimas pruebas. “Ella se lo ha ganado porque le ha ido bien y ahí está,” concluyó.

Las opiniones de Nina Caicedo han reavivado las discusiones sobre la equidad en los formatos de reality. En programas como Masterchef Celebrity, los jueces tienen la última palabra, y aunque sus decisiones pueden generar desconcierto entre los participantes y el público, están fundamentadas en criterios que no siempre son evidentes en pantalla.

En el caso de Cony Camelo, su regreso sin delantal negro ha sido interpretado por algunos como una excepción a las reglas del programa. Sin embargo, otros espectadores defienden que su reincorporación fue adecuada, argumentando que se trató de una situación extraordinaria relacionada con su salud y no con su desempeño culinario.

Nina Caicedo es la recién eliminada de "MasterChef Celebrity Colombia"- crédito @ninacaicedo / Instagram

Aunque las declaraciones de Nina Caicedo han sido interpretadas por algunos como una crítica válida, otros las han calificado como un reflejo de la frustración por su salida del programa. La actriz, sin embargo, dejó claro en su entrevista que no guarda rencor hacia Cony ni hacia el formato.

“Todos somos como nos ven en televisión. Aquí no hay libretos ni personajes, y lo que pasa en la competencia es real. Yo solo estoy expresando lo que sentí en ese momento, pero al final del día, los jueces son los que deciden y sus criterios son los que mandan.”

Por su parte, Cony Camelo no se ha pronunciado sobre los comentarios de Nina, manteniéndose enfocada en su participación en la competencia.

A medida que el reality se acerca a sus etapas finales, los seguidores están atentos a los próximos desafíos y eliminaciones, y esperan ver cómo las tensiones y rivalidades entre los participantes seguirán influyendo en el desarrollo del programa.