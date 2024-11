Miguel Melfi habló sobre su nueva vida en Bogotá y su relación con Nataly Umaña: “Mucho cariño”

Miguel Melfi está viviendo en Bogotá y detalló que se contactó con Nataly Umaña y más - crédito Canal RCN/YouTube

El cantante panameño Miguel Melfi, conocido por su participación en La casa de los famosos Colombia, ha dado un giro en su vida personal y profesional tras su paso por el reality.

Durante una reciente entrevista en el programa Buen día, Colombia, del Canal RCN, el artista habló sobre sus nuevos proyectos, su decisión de mudarse a Bogotá y, como era de esperarse, su relación con la actriz colombiana Nataly Umaña.

Melfi, quien se destacó en el reality por su carisma y talento, explicó que tomó la decisión de mudarse a Bogotá para explorar nuevas oportunidades artísticas. Aunque su enfoque principal ha sido la música, el panameño reveló que está interesado en aprender sobre actuación y ampliar su horizonte profesional.

Miguel Melfi habló de su futuro en Colombia y Nataly Umaña no hace parte de sus planes

“Llegar a Bogotá no ha sido fácil. Es una ciudad muy distinta a lo que estoy acostumbrado, pero me estoy adaptando. Quiero aprender y crecer en otras áreas como la actuación”, afirmó.

El artista destacó que esta etapa en su vida es un desafío emocionante, ya que está en búsqueda de proyectos que le permitan consolidar su carrera. Asimismo, mencionó que ha encontrado en Bogotá una ciudad llena de posibilidades y una plataforma ideal para conectar con la industria del entretenimiento en Colombia.

Su situación sentimental actual y el vínculo con Nataly Umaña

Durante la entrevista, no faltaron preguntas sobre la vida amorosa de Miguel Melfi. Desde su paso por La casa de los famosos, el panameño se ganó el corazón de muchos seguidores, quienes han estado pendientes de sus relaciones personales.

Miguel Melfi aclaró su relación con Nataly Umaña en 'La casa de los famosos Colombia'

Al ser consultado sobre su estado sentimental, Melfi fue claro: “No estoy saliendo con nadie, pero no me niego al amor. Estoy abierto a que llegue cuando tenga que llegar”. Esta declaración dejó claro que, aunque está enfocado en sus metas profesionales, no descarta la posibilidad de iniciar una relación en el futuro.

Uno de los temas más comentados de la entrevista fue la relación entre Miguel Melfi y Nataly Umaña, quienes protagonizaron un breve romance durante su participación en La casa de los famosos Colombia. Este vínculo generó polémica y opiniones divididas entre los seguidores del reality, por lo que muchos se preguntan qué ha pasado entre ellos desde entonces.

Melfi no evadió la pregunta y se refirió con respeto y admiración a la actriz colombiana. “A Nataly la respeto mucho porque sé que su proceso no fue fácil. La admiro como mujer y como profesional. Hoy en día entre nosotros solo hay una amistad. Le deseo todo lo mejor y le tengo mucho cariño”, comentó.

El cantante también aclaró que, aunque no mantienen una comunicación constante, han tenido algunas conversaciones puntuales. Melfi reveló que, al mudarse a Bogotá, Umaña le ofreció su apoyo para conectarlo con contactos en el mundo del entretenimiento, incluyendo managers y oportunidades en actuación y publicidad.

El panameño confesó que respeta y admira mucho a Nataly Umaña, y que su proceso requiere mucha fortaleza

“Ella tuvo un gesto muy lindo conmigo al ofrecerme ayuda para conseguir contactos y explorar nuevas oportunidades en esta ciudad. Eso demuestra la gran persona que es”, añadió.

Miguel Melfi también reflexionó sobre lo que significó para él participar en La Casa de los Famosos Colombia. Reconoció que, aunque la experiencia fue intensa, le permitió crecer como persona y como profesional.

“Fue un proceso difícil para todos. Estar en un reality de este tipo te expone mucho y requiere fortaleza emocional. Pero también te da la oportunidad de conocerte mejor y entender qué es lo que realmente quieres en la vida”, señaló.

El artista aseguró que la experiencia le dejó aprendizajes valiosos y que valora los momentos compartidos con los demás participantes, incluido el tiempo que pasó junto a Nataly Umaña.