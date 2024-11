Los testimonios que comprometen a Sandra Ortiz en la Fiscalía por el escándalo de corrupción en la Ungrd

Sandra Ortiz es señalada por los exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de ser la presunta emisora de los 3.000 millones de pesos, supuestamente entregados al senador Iván Name - crédito Colprensa

El viernes 15 de noviembre de 2024, la Fiscalía General de la Nación radicó una solicitud de audiencia de imputación en contra de la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Liliana Ortiz Nova, como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, relacionados con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El ente acusador informó que la audiencia se llevará a cabo el próximo viernes 29 de noviembre, cuando también se solicitará la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Sandra Ortiz se convirtió en la primera alta funcionaria del gobierno de Gustavo Petro en ser vinculada por el ente acusador en una investigación formal en el escándalo de corrupción de la Ungrd.

Sandra Liliana Ortiz, consejera de las regiones, fue implicada en el escándalo de los carrotanques de La Guajira - crédito Colprensa

Testimonios

Sandra Ortiz ha sido señalada por los dos exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López y Sneyder Pinilla, de ser la presunta emisora de los tres mil millones de pesos, que habrían sido entregados al expresidente del Senado de la República Iván Name.

La ruta para el supuesto objetivo tiene como punto de concentración el hotel Tequendama, donde la exconsejera para las Regiones tenía alquilada una suite y donde supuestamente Sneyder Pinilla se reunió con ella para llevarle el dinero y después entregarlo a Iván Name.

Sin embargo, en las declaraciones que tiene la Fiscalía General de la Nación, Ortiz se negó a subir al apartamento del senador de la Alianza Verde, ya que presuntamente su misión llegaba hasta el parqueadero.

En los testimonios del exsubdirector de la Ungrd a la Corte Suprema de Justicia, realizados el 9 y 20 de agosto de 2024, aseguró que Sandra Ortiz llevó el dinero en dos tandas.

“Una el 12 de octubre, aproximadamente entre las 3 y 3:30 de la tarde, en esa entrega me acompañó el doctor Olmedo López, que en su momento era mi jefe y era el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo; nosotros teníamos un evento en la mañana y parte de la tarde en la UNGRD, y ahí pasamos por mi apartamento, recogimos 1.500 millones de pesos y sobre las 3:00 o 3:10 más o menos, llegamos al Hotel Tequendama Suites aquí en Bogotá”, aseveró Pinilla en el alto tribunal.

En cuanto a la segunda entrega, Sneyder Pinilla explicó que la entrega se realizó en el hotel Tequendama. “Esa vez no la acompañé, esa vez yo dejé la maleta con 1.500 millones de pesos, me acuerdo de que ese día no me cupo los 1.500 en una maleta que yo había pedido a mi conductor que tenía asignado que me comprara; el día anterior había más fajos de $ 100.000 que de $ 50.000″, precisa el expediente revelado por El Tiempo.

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - crédito Colprensa

En cuanto al dinero supuestamente entregado a Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, por una suma de 1.000 millones de pesos, la exconsejera para las Regiones no viajó a Montería para dicho objetivo.

Respuesta de Sandra Ortiz

Al respecto, la exconsejera presidencial para las Regiones calificó la decisión del ente investigador como “inaceptable”.

“Es inaceptable enterarse de una imputación de cargos en mi contra por medios de comunicación. Hasta este momento (noche del viernes), ni el centro de servicios judiciales ni la @FiscaliaCol me han notificado oficialmente. He sido víctima de perfilamiento constante y abuso por mi condición de mujer. La Fiscalía debe hacer prevalecer la dignidad, sin coacciones”, indicó Ortiz a través de su cuenta de X.

Y agregó: “He asistido a más de seis citaciones, la fiscalía sabe que no he cometido ningún delito y no tengo nada que esconder. Siempre estaré dispuesta a comparecer”.

Pronunciamiento de Sandra Ortiz sobre la decisión de la Fiscalía - crédito @SandraOrtizN/X

Con el llamado de la Fiscalía a imputación a Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones en el gobierno de Gustavo Petro, se confirma que el ente acusador le está dando importancia a los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.