Italiana reveló la impresión que le quedó de Colombia tras haber vivido seis meses en el país: “Les gusta hablar”

De vuelta en Canadá, tras su viaje de seis meses por Colombia, la creadora de contenido de nacionalidad italiana conocida como Sari decidió compartir la impresión que se formó el último año y medio del país latino, tras haber viajado sin saber mucho sobre él.

“¿Por qué le llaman a Colombia el país más feliz del mundo? Hay una razón para ello y yo lo aprendí viviendo seis meses ahí (...) Antes de viajar a Colombia yo no tenía ninguna idea de cómo era vivir ahí, de cómo eran las personas, pero después de vivir ahí les puedo decir que algo que me impresionó es la manera que la gente tiene de siempre ser agradecida y es algo que me encanta, porque también soy así”, precisó con notable entusiasmo al recordar Colombia.

A pesar de haberse radicado en Canadá, Sari vivió durante toda su infancia y juventud en la zona centro-sur de Italia, donde el trato, según dijo, es muy similar al de los colombianos con locales y turistas:

“Siempre hay gente que te dice: a la orden o te dan la bienvenida y era muy interesante para mí porque yo que soy de la región napolitana puedo decir que nos parecemos en que las personas son muy pendientes, les gusta hablar, saludar. Me sentía en casa y es un calor que no se siente en todos los países”.

Pero, sin duda, lo que más logró impresionarla fue la relación de la cultura colombiana con la comida que, aunque parezca improbable, cambia de una región a otra.

“Cuando iba a comer a un lugar me daba cuenta de que, la cultura en Colombia como la del sur-centro de Italia, hace de la comida una parte importante. Me encantó que siempre me preguntar si me gustaba la comida y eso es porque la gente pone su tiempo y amor en cocinar y en Italia es así”, empezando por la gente mayor.

Y es que Sari se hizo viral al conectarse con el país a través de su gastronomía; ya que, no solo se atrevió a probar la pizza al estilo nacional, sino también algunos platillos que generan debate, como la changua y el exótico mojojoy en el Amazonas; lo que logró ganarle el cariño y el interés de los colombianos.

Acompañada de su equipo de grabación, la creadora de contenido italiana Sari visitó un puesto callejero en el Amazonas colombiano donde se ofrecía mojojoy vivo, una larva de escarabajo que se consume ampliamente en la región y que ha ganado popularidad en algunas ciudades principales del país en preparaciones exóticas. En el video, Sari consulta a la vendedora cómo consumirlo y recibe la recomendación de arrancarle la cabeza para comer solo la parte blanda.

Sin dudar, Sari probó la larva de un solo bocado y, aunque al principio se mostró algo reticente, pronto expresó su sorpresa: “Me deja sin palabras, pero vamos a comer este típico del Amazonas de Colombia que se llama mojojoy. Está vivo todavía, pero sin cabeza. Se fue”, comentó en tono divertido, describiendo su experiencia.

Más tarde, al degustarlo con detalle, la italiana comparó el sabor del mojojoy con un helado que había probado recientemente. “Es un poco dulce por dentro, el jugo es salado afuera, pero me encanta. No quiero agua, quiero comerlo así, natural”, dijo. Además, destacó las texturas contrastantes al morderlo: “El juguito, la agüita de dentro es un poquito dulce y lo de afuera es más saladito. Es riquísimo. Son muy buenos”.

Su relato del sabor y textura del mojojoy generó cientos de reacciones positivas entre sus seguidores, especialmente de aquellos que no han probado esta larva y que, después de ver el video, manifestaron curiosidad o incluso se animaron a probar este plato típico amazónico.