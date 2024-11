“Fuera Polo Polo”: resonó frente al Congreso, junto a madres de víctimas ‘falsos positivos’ que hicieron homenaje

Las madres de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales llevaron su protesta a la Plaza de Bolívar, denunciando las declaraciones del congresista Polo Polo - crédito @juanda158392211/X

La polémica en torno a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas ‘falsos positivos’, continúan generando división en el ámbito político y social del país. La controversia cobró nuevo impulso el domingo 17 de noviembre, cuando un grupo de madres de las víctimas se reunió nuevamente en la plaza de Bolívar para rendir un homenaje simbólico a sus hijos y expresar su rotundo rechazo al congresista Miguel Polo Polo.

Este acto se produjo luego de que, en días anteriores, el representante había descalificado las denuncias sobre las víctimas de estos crímenes y cuestionado la veracidad de las cifras oficiales.

Esta vez, las madres, acompañadas de ciudadanos que mostraron su solidaridad, desplegaron una serie de botas colocadas en el centro de la plaza, adornadas con flores, dibujos y otros elementos simbólicos. Esta intervención, que recuerda el doloroso legado de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército entre 2002 y 2008, fue acompañada de consignas como “fuera Polo Polo”, aludiendo al rechazo generalizado hacia las palabras del representante a la Cámara.

Madres y ciudadanos exigieron en la Plaza de Bolívar respeto y justicia - crédito @juanda158392211/X

El origen de esta nueva manifestación se encuentra en unas declaraciones que Polo Polo ofreció luego en días pasados. En un video viralizado en redes sociales, el congresista expresó su desacuerdo con las víctimas, al sugerir que las familias de los ‘falsos positivos’ eran responsables de hacer pública su tragedia de manera “irresponsable” y calificando su conmemoración como “basura”.

Además, el senador cuestionó la cifra de 6.402 víctimas que fueron reconocidas por varias entidades y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y exigió pruebas que sustentaran esta estadística. Dichas declaraciones causaron indignación tanto en las víctimas directas como en diferentes sectores políticos que ven en sus palabras una negación de una de las más dolorosas realidades del conflicto armado en Colombia.

En la Plaza de Bolívar, madres de víctimas de los mal llamados ‘falsos positivos’ colocaron botas adornadas con flores como un recordatorio de los crímenes de Estado - crédito @MAFAPOCOLOMBIA/X

En respuesta a los comentarios del congresista, las madres de las víctimas, que desde hace años luchan por el reconocimiento de sus hijos como víctimas de crímenes de Estado, decidieron retomar su lucha. En su encuentro del 17 de noviembre, no solo reiteraron su homenaje a los jóvenes sacrificados injustamente, sino que volvieron a posicionarse en el espacio público como un recordatorio de que su dolor y la lucha por justicia continúan.

Las reacciones no se limitaron a los asistentes. A nivel político, el escándalo aumentó, ya que varios congresistas, especialmente de la oposición, se sumaron a las críticas contra Polo Polo, calificando sus comentarios como una forma de revictimización.

Con botas llenas de flores, madres de los jóvenes asesinados recordaron en Bogotá la importancia de no olvidar los ‘falsos positivos’ - crédito @MAFAPOCOLOMBIA/X

Este fue el origen de la polémica

Las tensiones comenzaron luego de que el congresista de oposición al Gobierno compartiera en sus redes sociales, el 6 de noviembre, un video en el que cuestionaba las declaraciones del presidente Gustavo Petro y, de forma irónica, ponía en duda la participación familiares de víctimas del conflicto armado en un acto artístico y conmemorativo organizado en el Congreso.

Pues las Madres de Soacha, reconocidas por su incansable trabajo en la búsqueda de justicia, por los ‘falsos positivos’, organizaron una protesta simbólica en la plaza de Bolívar. Allí colocaron botas en honor a sus hijos, cuando civiles inocentes fueron asesinados y presentados como guerrilleros caídos para que las fuerzas armadas obtuvieran recompensas. Cada par de botas simbolizó la memoria de una víctima, y los zapatos decorados con elementos alusivos a los desaparecidos representan la dignidad, paz y resistencia de estas madres.

Las familias de las víctimas de los 'falsos positivos' realizaron un acto conmemorativo en honor a las personas que perdieron la vida durante este trágico periodo - crédito @MAFAPOCOLOMBIA/X

En ese video Polo Polo expresó: “Las botas que dejaron esos campesinos deberían ser llevadas a donde pertenecen: al canasto de la basura”. Para el congresista, según sus propias palabras, “la tragedia de los falsos positivos es un invento exagerado” y lo verdaderamente importante son “los homicidios de líderes sociales y las atrocidades de los grupos armados ilegales”.

Este acto buscó recordar al país la magnitud de esta tragedia; sin embargo, para el legislador, este evento tiene un valor meramente simbólico que no justifica la atención mediática: “¿De botar unas botas al canasto de la basura? ¿De qué me voy a arrepentir? No he matado a nadie. Quienes tienen que arrepentirse aquí son otros”. También declaró, en un tono desafiante para la revista Semana, “si limpiar la Plaza Núñez es un delito, entonces que me metan preso”.

Las declaraciones de Polo Polo causaron un inmediato rechazo por parte de varias madres de víctimas de esta etapa del conflicto armado que exigieron al congresista una disculpa pública. Una de las madres expresó: “Para algunos ignorantes de Colombia que no saben qué es el significado de estas botas, que es de las 6.402 víctimas de ‘falsos positivos’ de Colombia (…) qué tristeza que ustedes hagan esto de botar botas en un basurero, cuando no son basura. Estos fueron nuestros hijos”.