Iván Cepeda confirmó que denunciará a Polo Polo por sus actos contra el homenaje de las madres de Soacha a los ‘falsos positivos’

El senador Iván Cepeda llama a la comunidad a acompañarlo el 18 de noviembre en la Corte Suprema de Justicia para interponer una denuncia penal contra el representante Miguel Polo Polo - crédito @IvanCepedaCast/X

Luego de la polémica que generó el representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo por su rechazo a las madres de Soacha, que ubicaron botas en la plaza Rafael Núñez en el Congreso de la República, el senador Iván Cepeda anunció que instaurará una denuncia penal en contra del representante elegido por las negritudes.

En un video publicado en la red social X, el senador Cepeda confirmó que interpondrá una denuncia penal contra el representante, el anuncio se dio luego de que Polo Polo criticara a las Madres de Soacha, quienes colocaron botas militares para recordar a sus hijos, víctimas de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” durante los gobiernos de Álvaro Uribe.

Cepeda, que ha sido un constante defensor de los derechos de las víctimas de crímenes de Estado, convocó a la ciudadanía a acompañarlo a la radicación de la denuncia el lunes 18 de noviembre de 2024, a las 9:00 a. m. en la Corte Suprema de Justicia.

En el metraje, el senador recordó los actos de violencia sufridos por más de 6.400 jóvenes que fueron ejecutados extrajudicialmente y presentados como guerrilleros caídos en combate, bajo lo que se conoce como la práctica de “falsos positivos”.

Tras la intervención de Miguel Polo Polo en contra de las Madres de Soacha, el senador Iván Cepeda anunció en un video que denunciará penalmente al congresista por, según él, “ultrajar” a las familias de los jóvenes asesinados en los llamados “falsos positivos” - crédito @IvanCepedaCast/X

“Fueron por lo menos 6,402 los jóvenes que durante años, bajo los gobiernos de Álvaro Uribe, fueron sometidos a torturas, desapariciones, toda clase de ultrajes; muchos de ellos terminaron en fosas comunes y otros fueron presentados en actos publicitarios ante los medios de comunicación como cadáveres trofeo”, comenzó por asegurar Cepeda.

El senador calificó el término “falsos positivos” como un “eufemismo que agravia aún más a las familias, en especial a las madres, que han soportado estos crímenes de lesa humanidad”.

En sus declaraciones, también arremetió directamente contra Polo Polo, al que describió como “un mediocre representante a la Cámara, que no encuentra otra manera de figurar y que ahora pretende ultrajar a estas madres”.

El senador Iván Cepeda calificó a Polo Polo como un "mediocre representante" - crédito Colprensa y @MiguelPoloP/X

En su mensaje, Cepeda hizo un llamado a la sociedad para que respalde la denuncia en un acto simbólico que tendrá lugar en la Corte Suprema, pue shizo énfasis en la importancia de respaldar a las familias de las víctimas en su búsqueda de justicia.

Polémica respuesta de Polo Polo

Miguel Polo Polo, conocido por su abierta postura de derecha y por sus críticas a sectores de la izquierda en Colombia, generó controversia tras sus declaraciones y acciones en contra de la intervención de las Madres de Falsos Positivos (Mafapo) en la Plaza Núñez de Bogotá.

Polo Polo interrumpió la instalación artística y, en un tono confrontacional, negó la existencia de “falsos positivos” en el país, postura que provocó una ola de críticas en su contra.

Polo Polo cuestionó la falta de respuesta de la Fiscalía y del Gobierno frente a las amenazas y denuncias que asegura haber presentado - crédito @MiguelPoloP/X

En respuesta a las críticas, Polo Polo se pronunció en sus redes sociales,en las que afirmó ser víctima de discriminación y ataques por parte de la izquierda colombiana, aludiendo al supuesto racismo y clasismo en su contra.

“La izquierda me ha discriminado por mi origen económico, por mi color de piel; me han lanzado ataques homofóbicos, me han perseguido judicialmente con calumnias y denuncias falsas, me han insultado, amenazado de muerte y hasta me han agredido físicamente”, manifestó, asegurando que, a diferencia de sus detractores, él “no se victimiza” y enfrenta sus acusaciones sin evadirlas.

Polo Polo también criticó la supuesta inacción de la Fiscalía General de la Nación y del Gobierno frente a las amenazas y ataques que dice haber recibido. “¿Qué ha hecho la Fiscalía General de la Nación? NADA. He radicado denuncias desde hace más de un año y aún NADA. Fuera a Francia Márquez la que le hubiera pasado todo lo que me han hecho a mí, y ya hubiera condenados”, añadió, cuestionando la imparcialidad de las autoridades judiciales.