Gran Fondo de Bogotá: participante le pidió matrimonio a su pareja y se le quedó el anillo

La capital colombiana fue testigo de un acto romántico único mientras miles de deportistas pedaleaban. Un instante emotivo capturado en video sorprendió a todos - crédito eganbernal / Instagram

En un evento que combinó deporte y romance, un hombre sorprendió a su pareja al proponerle matrimonio durante el Gran Fondo de Bogotá, una destacada competencia de ciclismo que tuvo lugar el domingo 17 de noviembre en la capital colombiana.

La propuesta se realizó en la Plaza de Bolívar, el punto de inicio y final de la carrera, donde el hombre, sin anillo, se arrodilló en la tarima del evento para expresar su deseo de compartir su vida con su novia, según captó en video por el afamado ciclisra Egan Bernal y fue presenciado por el comentarista argentino Mario Sabato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Mi amor, sé que es poco tiempo pero no importa. Lo planeé en el ‘Giro de Rigo’, y no pude, pero ahora sí. Te amo mucho y quiero compartir mi vida contigo. Y allá en Egipto nos vamos a casar”, fueron las palabras con las que el participante le propuso matrimonio a su pareja. La mujer, evidentemente nerviosa, respondió: “No sé qué decir”. Sin embargo, pocos segundos después aceptó confirmando el “sí” con un beso.

Un hombre sorprende a su novia con una propuesta matrimonial en la Plaza de Bolívar durante el Gran Fondo de Bogotá - crédito eganbernal / Instagram

En redes sociales lo internautas no tardaron en comentar la escena: “Y el 💍 anillo pa cuando?”; ”Uy no por favor, no la haga 😂”; “Qué hermoso 😍😍”; “Un aplauso pa esa pareja que está enamorada”; “Todo muy lindo. Pero... Y el anillo?”, son algunos mensajes que se leen. La propuesta de matrimonio fue un momento destacado del día, con el hombre declarando su amor y planes futuros de casarse en Egipto.

El Gran Fondo de Bogotá no solo atrajo a ciclistas, también se convirtió en un escenario para momentos personales significativos, como lo demuestra esta propuesta de matrimonio. Este evento deportivo, que se llevó a cabo en un entorno completamente urbano, ofreció a los participantes una experiencia única al recorrer las calles de Bogotá, destacando la importancia del ciclismo en la cultura deportiva de la ciudad.

De otro lado, en horas de la mañana del domingo se presentó un accidente que dejó dos personas heridas. La caldía, a través de sus redes sociales, informó que el Distrito, en coordinación con las entidades competentes, gestionó la situación y proporcionando la atención necesaria a los lesionados.

Un accidente en la carrera Séptima de Bogotá dejó a dos personas con lesiones leves durante el evento - crédito @Bogota / X

Además del accidente en la carrera Séptima, se registró otro incidente en la calle 170, entre las carreras 12 y 9. Una camioneta ingresó accidentalmente en la zona delimitada para la carrera, lo que generó momentos de tensión. Un video compartido en redes sociales muestra cómo el conductor, al percatarse de su error, retrocede mientras los ciclistas continúan su trayecto.

Afortunadamente, este incidente no dejó heridos. La seguridad de los participantes es una prioridad, y situaciones como las ocurridas resaltan la importancia de una adecuada organización y control del evento para evitar futuros incidentes.

Sobre el Gran Fondo de Bogotá

El Gran Fondo de Bogotá se consolidó como una de las competencias de ciclismo aficionado más importantes de Colombia, reuniendo a más de 5.000 ciclistas nacionales e internacionales. Los participantes pudieron elegir entre dos rutas urbanas: una de 60 km, conocida como Ruta Medio Fondo, y otra de 115 km, la Ruta Gran Fondo. Ambas rutas ofrecieron un recorrido por nueve localidades de Bogotá, incluyendo La Candelaria, Chapinero y Usaquén, entre otras.

El evento no solo fue una celebración del ciclismo, sino también una oportunidad para que los participantes disfrutaran de un trayecto que incluyó lugares emblemáticos como el Alto del Verjón, la calle 26 y la avenida Boyacá. Además, el recorrido permitió a los ciclistas pasar por sitios icónicos como Monserrate y el Parque Nacional.