Daniel Briceño responde al presidente Petro hablando del G20: “Puede hablar del enorme fracaso de la paz total”

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, por medio de su cuenta de X comentó que fue invitado a una reunión en Río de Janeiro con los líderes de las 20 economías más poderosas del mundo, conocida también como el G20. En esta ocasión, Petro destacó que Colombia no pertenece a este grupo, no por falta de capacidad, sino debido al deterioro de su economía productiva, resultado de la influencia de políticas autoritarias y una élite gobernante que ha perpetuado un modelo económico depredador.

No obstante, el mensaje escrito por el jefe de Estado no cayó bien en todos los que lo siguen en esta red social, pues, el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño respondió a la publicación de Gustavo Petro diciendo que en dicho foro podría hablar de lo que Briceño considera que son desaciertos de su administración.

El presidente Petro anunció que durante su intervención en la reunión del G20, iba a enfatizar la importancia de abordar temas que también expuso en una reciente entrevista para la revista Time. Petro subrayó el enfoque progresista de su Gobierno, centrado en lograr la paz, reducir la pobreza y la desigualdad, y en fomentar incentivos para una producción y trabajo eficaces. Afirmó que, bajo este enfoque, Colombia podría eventualmente unirse a las naciones que integran este prestigioso grupo económico.

“Hoy estoy invitado en Río de Janeiro, a la reunión de los 20 países más poderosos de la tierra, club al que Colombia no pertenece, no porque no pueda, sino por que ha dejado decaer su economía productiva por espejismos sanguinarios y autoritarios, y por una élite gobernante hereditaria y depredadora. Vengo a esta reunión a hablar de lo que le hablo al mundo, y que puede usted leer en mi entrevista traducida en la revista Time. Con el progresismo que busca paz, disminución de la pobreza y la desigualdad e incentivos para saber, producir y trabajar, Colombia entrará al club del G20″, informó el presidente en su cuenta de X.

En respuesta a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, el concejal Daniel Briceño criticó duramente las políticas del gobierno. Pues Briceño habló de varios de los proyectos del ejecutivo e incluso calificó a algunas de estos como un “fracaso”, además de que en su opinión el Gobierno ha tenido “una pésima ejecución”, además de criticar el manejo de la salud en la actual administración pública del país.

“Puede hablar del enorme fracaso de la paz total, de como los más sanguinarios delinquen del país están siendo protegidos por el gobierno nacional, del fracaso fiscal, la pésima ejecución, la destrucción del sistema de salud y la nula “transición energética””, aseveró el servidor público contestando al primer mandatario.

El concejal de oposición es uno de los políticos que más ha cuestionado al presidente Gustavo Petro durante su mandato; de hecho, en una entrevista reciente, del 16 de noviembre en Radio Guatapurí mencionó la investigación que hay en contra de la campaña del primer mandatario.

“Yo creo que es importante que el país conozca la verdad sobre la financiación de la campaña. Una campaña presidencial en donde hoy está en tela de juicio el ingreso de más de 5 mil millones de pesos que no se reportaron o que se reportaron de forma extraña y que además estando el señor gerente de esa campaña dirigiendo la empresa más importante de este país, que es Ecopetrol, pues es importante que el país comience a conocer”, comentó el concejal del Centro Democrático en el medio antes mencionó.

En su visita a Valledupar, el concejal expresó, a través de varios medios de comunicación locales, que la campaña “Petro Presidente”, dirigida por Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol, incurrió en actos de irresponsabilidad tanto administrativa como política.

“También hemos evidenciado que podría haber unas responsabilidades de carácter penal. Uno de los ingresos que se está cuestionando desde el Consejo Nacional Electoral y a través de un principio de oportunidad que hizo el señor gerente de la captadora ilegal, para los que nos escuchan, la captadora ilegal es una pirámide, prácticamente es una actividad prohibida en Colombia. Pues él tuvo un principio de oportunidad con la Fiscalía en donde dijo que debía o tenía información para aportar sobre los ingresos de esa captadora ilegal a la campaña del presidente Gustavo Petro”, dijo.