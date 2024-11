Comentario inclusivo de Andrés Petro sobre fotografía de Gustavo Petro en Panamá reaviva rumores

Andrés Petro habló de video de Petro en Panamá - crédito Colprensa/redes sociales

Son muchas las historias que se tejen en torno a la personalidad del presidente colombiano Gustavo Petro. Desde que asumió la presidencia en 2022, su historia en el Ejecutivo no ha estado exenta de escándalos (audios de Armando Benedetti, interrogatorios a Marelbys Meza, detención de Nicolás Petro, entre otros) y cuestionamientos, siendo uno de los más recurrentes la apretada agenda internacional y, por consiguiente, el nutrido itinerario del primer mandatario.

El 2 de julio de 2024, durante una visita de Estado del presidente Petro a Panamá, que recibía como nuevo mandatario a José Raúl Mulino, comenzaron a circular en las redes sociales varios videos grabados desde lo que a lo sumo es un segundo piso. Un hombre de características similares a las del presidente, con guayabera blanca y gorra, caminaba de la mano de una mujer con vestido azul oscuro. Las hipótesis fueron muchas y desbordaron las redes sociales: que era una acompañante, que era un montaje, se trataba de un video manipulado con inteligencia artificial, tal vez era una provocación adrede del propio Petro. Nunca se comprobó nada.

La llegada de Gustavo Petro a Panamá para la posesión de Mulino se vio eclipsada por la difusión de un video donde aparece con una mujer que no es su esposa - crédito @luisa_bermdez / X

La polémica tomó tal relevancia que al propio presidente le resultó imposible no pronunciarse en redes sociales, aludiendo incluso a aspectos de su vida privada para contrarrestar una de las hipótesis que tomaban más fuerza en la opinión pública.

El 3 de julio publicó en X un post en el que arremetió contra lo que consideró un discurso de odio instrumentalizado para dañar su imagen.

“Siempre he considerado que la intimidad es la “última ratio” de la libertad, la última trinchera del ser libre, y conservaré este principio hasta que escriba de mi mismo o muera. Pero estos miles de mensajes transfóbicos que han estallado en manos de una sociedad de derechas, profundamente excluyente, ignorante y discriminatoria deben ser rechazados por el presidente”, señaló.

Hizo una reflexión sobre las libertades humanas y las persecuciones sufridas por grupos minoritarios a lo largo de la historia y en todo el mundo:

“Todo progresista sabe que los seres humanos son iguales y que la lucha por esa igualdad implica la emancipación física y mental y, por tanto, nadie que se considere a sí mismo humano puede generalizar la transfobia en las mentes débiles ni la esclavitud y la discriminación. Esa acción no expresa animalidad sino brutalidad. Por eso asesinan al diferente y por millones. Por eso existieron y existen nazis”.

Gustavo Petro rechaza comentarios transfóbicos en redes - crédito @petrogustavo

Su frase final fue definitiva: “Yo soy heterosexual, pero jamás escucharán o leerán de mí una palabra transfóbica. Porque no solo dejaría de ser hombre, sino humano”.

Andrés Petro sorprendió con respuesta relacionada con el video de Panamá

El 17 de noviembre la revista Semana publicó una entrevista que le hizo a Andrés Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Andrés, que vive en Canadá, habló no solo de sus opiniones respecto a la gestión gubernamental de su progenitor, sino de algunos episodios, como el del video, que han hecho parte de la línea temporal de su mandato. Cuando le preguntaron por ese episodio respondió, entre risas:

“Algunas personas dirán que es un montaje, otras que una realidad. En la intimidad de mi padre no opino, cada quién verá qué hace. Si me preocupó algo. Acá en Canadá todo es muy inclusivo con las diversidades de género, con las diferentes orientaciones sexuales, pero en Colombia no. Me sorprendieron todos los comentarios grotescos, transfóbicos que se hacían en contra de esta mujer”.

La razón por la que relacionaron a Linda Yepes con la mujer del video

Algunos internautas se apresuraron a señalar que quien acompañaba al supuesto Petro en el video es la presentadora trans Linda Yepes. Tal información nunca llegó a ser verificada y la presentadora se refirió al respecto a través de su cuenta de Instagram:

Yepes señaló en una de sus historias: “No puedo creer que soy tendencia en el mundo. ¿Cómo así? ¿En qué momento? O sea que ya no voy a dejar la terraza de la linda, sino que ya iba a tener el bolso de tu vida. Soy tendencia en Twitter, ahora X se llama esta página. Yo no tengo Twitter, tengo uno, pero hace mucho no lo uso. Soy tendencia en Instagram. Dios mío, ¿en qué momento fue todo esto?”.

Linda Yepes se mostró sorprendida en Instagram tras ser vinculada con un video que resultó ser falso y en el que aseguraron que aparece Gustavo Petro en Panamá. (Crédito: @yepeslindaoficial / Instagram)