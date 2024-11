Por qué Sebastián Vega y Valentina Ochoa Pardoux cambian tanto de casa y la revelación de si la pareja quiere tener una hija

El actor reveló por qué él y su esposa se cambian tanto de casa - crédito: @lauraacunaayala / Youtube

El actor colombiano Sebastián Vega les aclaró a sus fanáticos una duda que, al parecer, le vienen haciendo hace varios días por medio de los mensajes en las redes sociales.

Es por esto que, a través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, contó cuál es la razón por la que se cambia de casa con tanta frecuencia. De acuerdo con Vega, que suele compartir aspectos de su vida cotidiana con sus seguidores, la respuesta es sencilla, pero tiene un cuento largo, del cual no quiso dar muchos detalles.

Lo cierto es que todo responde al estilo de vida que tienen con su esposa Valentina Ochoa y su hijo Luca, a pesar de que para él mismo puede parecer algo inusual, es algo que en los últimos meses se volvió parte del panorama.

El actor mencionó que cambiar de hogar ha sido una actividad que han tenido que realizar varias veces en el último tiempo, pero no es algo que esté premeditado, sino por las circunstancias que estén viviendo, los trabajos y las comodidades que esperan tener.

“Este es un tema que veo muy repetitivo aquí en las preguntas. Digamos que es un tema extenso que después les puedo explicar con más calma, pero como para ir avanzando lo que puedo decir es que lo hacemos porque se nos van presentando posibilidades de mejores espacios”, expresó el actor, dando a entender que la búsqueda de un ambiente también hace parte del ajuste que le van haciendo a sus necesidades.

Vega, además de actuar, es creador de contenido y este trabajo por lo general lo hace desde casa, por eso necesita de un espacio adecuado, pero también debe tener en cuenta el oficio de su esposa, y lo que necesiten sus hijos, pues vive con el menor de la familia (Luca) que lo tuvo con Valentina y el mayor a veces se queda con ellos.

El primogénito de Vega es el fruto del amor que tuvo con Natalia Castillo y se llama Matías Vega Castillo, el cual nació el 25 de mayo de 2012.

Es por esto por lo que en su respuesta añadió: “Teniendo en cuenta que nosotros vivimos en la casa, claramente, trabajamos en la casa, grabamos en la casa… Entonces estas son como unas primeras buenas razones, pero también no hay una explicación concreta”, aclaró, enfatizando que el hogar de su familia también es su lugar de trabajo.

Vega dejó entrever también que, a medida que surgen nuevas oportunidades de encontrar un lugar que se adapte mejor a su estilo de vida, optan por mudarse para aprovechar esas mejoras.

La frecuencia de estos cambios ha sido tal que se ha convertido en un tema recurrente entre sus seguidores, quienes lo acompañan fielmente en cada nueva etapa.

Por otro lado, en esa misma dinámica, Sebastián Vega respondió a la pregunta sobre tener más hijos y la idea de que fuera una mujer, pues los dos que tiene son niños, ante esto aseguró que siempre la quiso tener, pero se quedará con las ganas de tener la pequeñita de la casa, pues ya se realizó la operación para no tener más hijos.

“Siempre la quise (una hija), pero ya no fue, ya no fue, ya no fue. Digamos que me ligue las trompas”, contestó el actor recordado por su papel de ‘El Baby’ en la novela A mano limpia, que se presentaba en las noches por el Canal RCN.

Sebastián Vega y Valentina Ochoa comparten detalles de su vida constantemente en las redes sociales y siguen consolidándose como una de las familias más activas y queridas por el público.