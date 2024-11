Los hijos de Petro se destapan: hablaron de los desafíos familiares, la reelección y la ausencia de vida privada

Según los hijos del mandatario, él no quiere reelegirse - crédito @andreapetro91/Colprensa/captura de pantalla video redes sociales

Andrea y Andrés Petro, hijos del presidente colombiano Gustavo Petro, compartieron detalles inéditos sobre su padre y han criticado a su círculo más cercano, según una entrevista publicada por Semana. Andrea Petro reveló que no mantiene contacto con su hermano Nicolás Petro y afirmó que su padre desconocía el escándalo que lo involucró. Además, mencionó a figuras como Day Vásquez y discutió la posibilidad de reelección presidencial.

Andrea Petro expresó que la vida de su familia ha cambiado drásticamente desde que su padre asumió la presidencia hace más de dos años. Según ella, el cargo trae consigo un trabajo tedioso y consecuencias psicológicas debido a los ataques y amenazas que han recibido. Esta situación ha sido tan difícil que Andrea decidió no vivir en Colombia por miedo a las amenazas que recibe por ser hija del presidente.

“Las personas que sueñan con ser presidentes, no sé por qué quieren ser presidentes, es un trabajo tedioso y aún más para las familias. Nuestra familia lo ha vivido, ha sido muy difícil todo ese bullying, esa violencia verbal”, le dijo la hija del presidente a Semana.

Según Andrea Petro, “las amenazas de muerte son una de las razones por las cuales yo no vivo en Colombia. Me da miedo porque la gente o un loco te insulta por Twitter, te amenaza, pero cualquiera puede actuar y llegar a hechos mayores y hacerte daño simplemente porque eres la hija de alguien. Eso no es justo. Esto no tiene nada de positivo. Yo creo que cualquiera de mis hermanos puede decir la misma cosa. Nosotros ya no tenemos vida privada. Siempre hemos tenido escoltas, hemos tenido amenazas de muerte, amenazas de atentados, pero es bastante difícil estar en el ojo de la opinión pública”.

La entrevista también abordó el tema de las elecciones presidenciales de 2026. Aunque no se dieron detalles específicos sobre las aspiraciones políticas de la familia, se mencionó la reelección. Andrea Petro expresó su preocupación por la falta de vida privada que enfrentan debido a la constante atención pública y las amenazas de muerte que han recibido y aseguró que el presidente Petro no busca tener cuatro años más en la Casa de Nariño.

“Él jamás lo ha dicho y no lo quiere. Yo no he parado de decirle a todo el mundo que no es cierto, que no lo va a hacer. Lo que pasa es que hay partidos de izquierda que sí sueñan con que él se reelija, pero él nunca ha dicho que lo va a hacer. No lo va a hacer, no está en sus proyectos”, aseguró.

Además, comentó sobre su vida en Francia, donde reside con sus hijas, quienes tienen nacionalidad francesa. Esta decisión se debe, en parte, a su deseo de protegerlas del ambiente hostil que enfrentan en Colombia. A pesar de haberse acostumbrado a la vida bajo el escrutinio público, Andrea enfatizó que no impondría esta vida a sus hijas.

Con respecto a su relación con Day Vázquez, aseguró que ella se alejó de todo el escándalo y las acusaciones. “Yo me alejé de todo eso. Cuando salió el escándalo, yo me alejé de Day, de Nicolás, de todo el mundo y entré en una depresión que me duró tres meses. Yo estaba en Colombia y me dio muy duro, fue muy violento, la verdad. Por obvias razones, por más que tuviera una relación de amistad con Day, yo me alejé también de ella porque también estaba salpicada en el asunto y yo no me quería involucrar con eso, ni que me involucraran”, enfatizó.

Por su parte, Andrés Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, expresó su preocupación por la falta de liderazgo en la izquierda de cara a las elecciones presidenciales de 2026. En entrevista con Semana, Andrés Petro considera que no hay figuras emergentes con la capacidad de liderazgo necesaria para suceder a su padre, aunque menciona a María José Pizarro e Iván Cepeda como posibles candidatos. Sin embargo, duda de que en los dos años restantes surja un líder con el carisma y la capacidad de su padre.

En el contexto político actual, Andrés Petro sugiere que el petrismo podría buscar alianzas con figuras como Claudia López, quien ha mostrado apoyo a Gustavo Petro en el pasado. A pesar de las tensiones entre López y el presidente, Andrés Petro cree que, si ella se postulara y tuviera posibilidades de vencer a las fuerzas conservadoras, se podrían abrir canales de comunicación.

El hijo del presidente también reflexionó sobre los desafíos que enfrenta la administración de su padre, describiéndolo como un “gobierno primíparo” debido a la falta de experiencia de la izquierda en el poder en Colombia. A pesar de los avances en áreas como la economía y el medioambiente, Andrés Petro señala que la falta de armonía entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial ha sido un obstáculo significativo para implementar las políticas prometidas durante la campaña.

En cuanto a la permanencia de funcionarios polémicos en el Gobierno, Andrés Petro expresa su desconfianza hacia figuras como Armando Benedetti y Laura Sarabia. Aunque reconoce la capacidad de Sarabia, sugiere que debería enfocarse en resolver sus problemas judiciales, como el caso de la niñera y las supuestas escuchas ilegales.

Sobre el uso de las redes sociales por parte de su padre, Andrés Petro defiende la manera en que el presidente utiliza X para comunicar los logros de su Gobierno, aunque admite que a veces se emociona demasiado en sus respuestas.

Finalmente, Andrés Petro aborda el tema de su hermano Nicolás Petro, él expresa su decepción por la situación y enfatiza que la justicia debe seguir su curso, independientemente de los lazos familiares.