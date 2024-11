El dramático testimonio de una niña víctima de reclutamiento por las Farc: “Algún día tendrán que rendir cuentas”

Una joven que fue reclutada por las Farc reveló detalles de su tragedia - crédito Colprensa

El 13 de noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó cargos contra seis exintegrantes del secretariado de las extintas Farc por el reclutamiento forzado y el uso de menores de edad durante el conflicto armado.

El informe incluyó el testimonio sobre tratos degradantes, torturas y asesinatos de niños que al no cumplir con las órdenes de los cabecillas de cada frente fueron llamados desertores, lo que permitió determinar que entre 1996 y 2006 se registraron al menos 18.677 casos de esta índole.

La cifra ha generado gran indignación en el país, principalmente porque este tipo de crímenes no terminarán con una condena formal, sino que se deberá establecer el método de restauración que tendrá que realizar cada exmiembro del grupo armado.

Mientras la polémica sigue vigente, La FM reveló el testimonio de Vanessa García, obligada a unirse a las Farc cuando era una niña de nueve años y residía junto con su familia, terminando en un campamento en el Caquetá que era liderado por Hernán Darío Velásquez alias El Paisa.

Más de 18.000 menores fueron reclutados por las Farc - crédito Colprensa

García recordó que fue reclutada cuando vivía en Balsillas, en donde el grupo armado realizó una reunión en el colegio al que estaba inscrita y determinó que ella y otros compañeros debían unirse a su “causa”.

“Como era normal, la guerrilla hizo una reunión en la escuela y me sacaron junto a otros niños para llevarnos ante las Farc”, recordó García, que ingresó al grupo armado junto con dos de sus hermanos.

Tras recibir entrenamiento militar, en el que aprendió a utilizar armas de corto y largo alcance, comenzó a ser una guerrillera más, puesto que los cabecillas no les importaba que tuviera menos de 10 años, pero esto cambió cuando cumplió 13, ya que esto representó que comenzará a ser observada de manera sexual por los líderes del campamento.

“Una enfermera me dijo que debía planificar, pero no entendía qué significaba eso”, indicó Vanessa García, que reveló que tuvo cinco abortos forzados, en lo que explicó como “una experiencia devastadora que todavía no he podido sanar”.

Durante el tiempo que estuvo reclutada, la joven tuvo que sufrir la perdida de su padre, que fue asesinado luego de estar varios meses secuestrado debido a que se enteraron de que ella estaba pensando en escapar del campamento.

“Lo llevaron amarrado y yo misma tuve que cuidarlo durante tres meses. Me arrodillé ante “El Paisa” para pedir su liberación. Aunque lo soltaron, tiempo después lanzaron una bomba en los potreros donde él estaba cambiando ganado y murió. Su pérdida me dio la fuerza para escapar”, declaró Vanessa García a La FM.

La JEP imputó cargos contra seis miembros del secretariado de las Farc - crédito Europa Press

La muerte de su progenitor terminó siendo el impulso que le faltaba a García, que en medio de un combate con el Ejército Nacional decidió entregarse a las autoridades y comenzar un proceso de desmovilización en el que recibió ayuda psicológica.

La joven indicó que aún recuerda lo que tuvo que vivir en la selva, pero agradeció a las personas que la ayudaron a olvidar un poco su tragedia, recalcando que fue “gracias a los psicólogos y al apoyo que recibí, logré empezar de nuevo. Hoy soy otra persona”.

Por último, Vanessa reprochó que la mayoría de comandantes de estos frentes están en libertad y lo más probable es que no paguen con prisión los crímenes que cometieron.

“Es frustrante saber que muchos de los que nos hicieron daño ahora gozan de privilegios, mientras que las víctimas seguimos a un lado, protegiéndonos por nuestra cuenta. Pero confío en que algún día tendrán que rendir cuentas”.