Daniela Álvarez mostró los avances con su pierna: “Este es mi resultado con disciplina”

En mayo de 2020, la modelo y exreina de belleza barranquillera Daniela Álvarez fue diagnosticada con una masa anómala en su abdomen, lo que requirió una intervención quirúrgica. Durante la operación, los médicos descubrieron que la masa estaba adherida a la arteria aorta, lo que complicó el procedimiento y derivó en una isquemia que afectó la circulación sanguínea hacia sus extremidades inferiores. A pesar de múltiples cirugías para restablecer el flujo sanguíneo, la isquemia provocó una gangrena isquémica en su pierna izquierda, lo que llevó a la decisión de amputarla parcialmente para preservar su vida.

Además, ha enfrentado desafíos adicionales en su pierna derecha, que también resultó afectada por la isquemia inicial. A través de terapias físicas intensivas, la presentadora trabaja en recuperar la movilidad y la fuerza en esa extremidad, compartiendo sus avances y dificultades con su comunidad de fanáticos.

Recientemente, la barranquillera compartió un avance importante en su proceso de recuperación. La modelo publicó en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 4,7 millones de seguidores, un video que muestra cómo ha logrado recuperar parte de la movilidad en su pierna derecha.

La modelo explicó que, gracias a un tratamiento especializado, ha conseguido realizar movimientos que antes le eran imposibles, como mantener su pie elevado: “Esto que les voy a mostrar es cuando el pie está caído, él lo levanta, y cae mi pie. Esto es lo que sucede después de mi rehabilitación y es que lo puedo sostener”. Este progreso es un testimonio de su disciplina y dedicación, y ha sido recibido con apoyo por sus seguidores, que le envían mensajes de apoyo y admiración por su resiliencia.

El video, que incluye una explicación en voz en off de la propia Daniela, muestra cómo ha mejorado su capacidad para controlar el pie de su pierna: “Los daños neurológicos sí tienen tratamiento y los nervios sí se pueden regenerar. Este es mi resultado con disciplina”, escribió Álvarez en su publicación, destacando los resultados positivos de su tratamiento.

La noticia de su progreso fue motivo de alegría para sus seguidores, quienes continúan inspirándose en su historia de superación. La modelo ha demostrado que, a pesar de las adversidades, es posible seguir adelante y disfrutar de las actividades que ama, como el baile, que era uno de sus pasatiempos favoritos antes de su operación.

“Que manera tan increíble como ves la vida mi Dani 👏”; “Eres de admirar 😍”; “Así es! Mirar el vaso medio vacío o mirarlo medio lleno. Eres una guerrera sin igual! Inspiración total!!! Bendiciones. 🙏🏽💕”; “Te admiro muchísimo 👋👋👋 eres una guerrera de Dios 🙏”; “me encanta esa mujer!!!!! Grande Dani”; “Wow eres un guerrera te admiro Dani 🎉”; “Mirar todo lo bueno 👏donde creemos que no hay o no nos hemos dado cuenta ! Muy bien Daniela ❤️”; “Guerrera admirable. Dios te bendiga”, fueron algunos comentarios en las redes sociales.

Asimismo, la barranquillera continúa participado en actividades como desfiles de moda y conferencias, destacando la importancia de la actitud positiva y la fortaleza mental frente a las adversidades.

Además, en una entrevista para el pódcast Mi mundo del sí, Álvarez reveló que, a pesar de los momentos difíciles que enfrentó, su fe en Dios se mantuvo inquebrantable. La modelo confesó que, aunque lloraba hasta quedarse sin respiración, nunca se distanció de su fe, pidiendo siempre comprensión y fortaleza.

“Jamás me peleé con Dios, ni siquiera cuando llegué a mi casa, que ese fue el momento más difícil, tenía que ser ayudada por mis padres, mi baño se adaptó a mi necesidad y ahí yo lloraba hasta quedarme sin respiración, pero yo solo le pedía que me ayudara a entender todo (...) Como el otro pie también quedó regular, pues necesitaba ayuda todo el tiempo, pero recuerdo que era en ese lugar (el baño) en donde yo lloraba, pero nunca me aleje de Dios, yo antes le pedía que me ayudara a resistir, a salir adelante y a entender, nunca lo cuestioné ni me resentí con Dios, al contrario, siempre le pedí ayuda”, expresó.