Karol G, Feid, Fonseca, Vives: estos fueron los galardones que se llevaron los colombianos en los Grammy Latinos

Artistas colombianos ganadores en los Latin Grammy 2024

El cantante Carlos Vives, honrado como Persona del Año 2024, fue el encargado de abrir la gala de la nueva edición de los Latin Grammy, celebrada este jueves 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami. La ceremonia también reunió a artistas de renombre y talentos emergentes.

Este reconocimiento al samario resaltó su contribución a la música latina y su papel en la difusión del vallenato a nivel mundial. El encargado de entregarle el premio al cantante fue la estrella del rock Jon Bon Jovi: “Has causado un impacto en tu comunidad y alrededor del mundo y es por eso que mereces este premio, de una persona del año a otra, te entrego este premio”, le dijo. Mientras que Vives expresó: “Recibir este premio de tus manos significa que la música no tiene fronteras, estamos conectados todos en las raíces, a pesar de las diferencias y muros que a veces impone la industria, gracias infinitas”.

Además del homenaje a Vives, Colombia tuvo una presencia destacada en esta edición, con varios artistas nacionales que se llevaron los premios en diversas categorías.

La Bichota ganó por Mejor Álbum de Música Urbana

Karol G ganó el premio al Mejor Álbum de Música Urbana por Mañana Será Bonito (Bichota Season). “Mi vida y la música me sorprenden todos los días, este premio en especial se lo quiero dedicar a mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanas y mi sobrina, estoy segura que no lograría nada en mi vida, no tendría salud mental sin ustedes, porque me hacen sentir orgullosa de lo que hago cada día. Acá hay música para sanar, para aliviar, música bonita, pero también hay perreo intenso”, fueron las palabras de La Bichota refiriéndose a la polémica que inició por su última canción +57 y también felicitó a su novio Feid, que estaba nominado en la misma categoría.

Mientras que Ela Taubert fue reconocida como la Mejor Artista Nueva: “Creo que cualquier músico sueña con un premio así, gracias a Dios, a mi mamá por haber creído en mí desde el principio, a mi amigo Kevin, mi productor, con quien hago música, a Joe Jonas por acompañarme aquí esta noche, nuestra canción sale a medianoche”.

Aterciopelados se llevó el galardón al Mejor Álbum de Rock con El Dorado (En Vivo), y Silvestre Dangond obtuvo su primer Latin Grammy por el Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato con Ta Malo, superando a otros nominados como Los Ángeles Azules y Puerto Candelaria.

El cantante samario fue nombrado Persona del Año 2024 en los Latin Grammy

Bizarrap y Shakira fueron galardonados por la Mejor Performance de Música Electrónica Latina con Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix), el encargado de recibir el premio fue el productor argentino. “Conocí la música electrónica gracias a Tiesto cuando tenía 6 o 7 años, mi papá me lo mostraba y ahora pudimos hacer una canción juntos, el remix de una canción tan grande con Shakira. Ya ganamos el año pasado pero esto nos permite seguir compartiendo esta canción que tantas alegrías nos dio. Le quiero mandar un abrazo a Tiesto que debe andar por el mundo de gira y a Shakira, que es una reina, quiero desearle la mejor de las suertes en el tour”, expresó en su discurso.

Además, Fonseca se llevó un galardón en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por su disco Tropicalia, la competencia estuvo reñida debido a que también estaban nominados Camilo y Gusi. “Para mí este álbum ha sido un viaje muy bonito porque ha sido un viaje a retarme, a irme a esos géneros que me han influenciado a lo largo de mi carrera, sumergirme ahí, gracias a cada uno de los productores, compositores, ingenieros, mi familia que está acá acompañándome, mis papás, mi esposa, mis hijos y mis hermanos”, fueron las palabras del artista.

Mientras que Bad Bunny y Feid ganaron el premio a la Mejor Performance de Reggaetón por Perro Negro, un tema que fue un éxito a nivel internacional y logró que el paisa obtuviera su primer gramófono. Es la primera vez que estoy aquí parado, muchas gracias. Un premio muy bonito para dedicárselo a mi papá, a mi mamá, a mi hermanita. Agradecido infinitamente con Bad Bunny por haberme invitado a esta canción, dedicado a Colombia y a Puerto Rico”, dijo el reguetonero, que fue el encargado de recibir el premio puesto que Bad Bunny no asistió a la ceremonia.

Bad Bunny y Feid ganaron el premio a la Mejor Performance de Reggaetón por "Perro Negro"

El evento no solo celebró a los ganadores, sino que también contó con actuaciones de artistas como Residente, Myke Towers, Jon Bon Jovi, Joe Jonas, Anitta, Becky G, Eladio Carrión, Grupo Frontera, Kali Uchis, Pitbull, Luis Fonsi y Juan Luis Guerra, entre otros. Esta diversidad de presentaciones destacó la riqueza y el alcance global de la música en español.

Lista completa de ganadores de los Latin Grammy 2024

Grabación del Año: Mambo 23 - Juan Luis Guerra 4.40

Álbum del Año: Radio güira - Juan Luis Guerra 4.40

Canción del Año: Derrumbe - Jorge Drexler

Mejor Nuevo Artista: Ela Taubert

Mejor Álbum Vocal Pop: El viaje - Luis Fonsi

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: García - Kany García

Mejor Canción Pop: Feriado , de Rawayana (Compositores: Manuel Lorente Freire, Héctor Mazzarri, Alberto Montenegro, Daniel Rondón & Andres Story)

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix) - Bizarrap, Shakira

Mejor Fusión / Interpretación Urbana: Tranky funky - Trueno

Mejor Interpretación Reggaetón: Perro begro - Bad Bunny Featuring Feid

Mejor Álbum de Música Urbana: Mañana será bonito - Karol G

Mejor Canción de Rap / Hip Hop: Aprender a amar , de Nathy Peluso (Compositores: Pablo Drexler, Alberto Escámez López & Nathy Peluso)

Mejor Canción Urbana: Bonita - Daddy Yankee (compositor: Daddy Yankee)

Mejor Álbum de Rock: El dorado en vivo - Aterciopelados

Mejor Canción de Rock: No me preguntes (Live) , de Draco Rosa (Compositores: Jesús Quintero & Draco Rosa)

Mejor Álbum de Pop/Rock: Reflejos de lo eterno - Draco Rosa

Mejor Canción Pop/Rock: 5 Horas menos - Conociendo Rusia & Natalia Lafourcade

Mejor Álbum de Música Alternativa: Autopoiética - Mon Laferte

Mejor Canción Alternativa: El día que perdí mi juventud , de Nathy Peluso (Compositores: Devonté Hynes & Nathy Peluso)

Mejor Álbum de Salsa: S iembra: 45° Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de mayo 2022)’ Rubén Blades and Roberto Delgado & Orquesta

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: Ta Malo - Silvestre Dangond

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata: Radio güira - Juan Luis Guerra 4.40

Mejor Álbum Tropical Tradicional: Rodando Por el Mundo José Albertto ‘El Canario’

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: Tropicalia - Fonseca

Mejor Canción Tropical: Mambo 23 - Juan Luis Guerra 4.40

Mejor Álbum Cantautor: Pausa - Leonel García

Mejor Canción Cantautor: Derrumbe - Jorge Drexler || ‘García’ - Kany García

Mejor Álbum de Música Ranchera / Mariachi: Te Llevo en la Sangre - Alejandro Fernández

Mejor Álbum de Música Banda: Diamantes - Chiquis

Mejor Álbum de Música Tejana: Imperfecto - El Plan

Mejor Álbum de Música Norteña: El Comienzo - Grupo Frontera

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea: Boca Chueca, Vol. 1 - Carin León

Mejor Canción Regional Mexicana: El Amor De Su Vida , de Grupo Frontera, Grupo Firme (Compositores: Edgar Barrera & Kevyn Mauricio Cruz)

Mejor Álbum Instrumental: Tembla - Hamilton De Holanda & C4 Trío

Mejor Álbum Folclórico: Raíz Nunca Me Fui - Lila Downs, Niña Pastori, Soledad

Mejor Álbum de Tango: Apiazolado - Diego Schissi Quinteto

Mejor Álbum de Música Flamenca: Historias de un Flamenco - Antonio Rey

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz: Pra Você, Ilza - Hermeto Pascoal & Grupo

Mejor Álbum Cristiano: Kintsugi - Un Corazón

Mejor Álbum Cristiano: Deixa Vir - Vol II (Ao Vivo) - Thalles Roberto

Mejor Álbum de Música Latina Para Niños: ¡A Cantar! – Danilo & Chapis

Mejor Álbum de Música Clásica: Fandango , Los Angeles Philharmonic

Mejor Arreglo: Night In Tunisia - Hilario Durán, arreglista (Hilario Durán And His Latin Jazz Big Band Featuring Paquito D’Rivera

Mejor Diseño de Empaque: En Vivo - 100 Años de Azúcar , de Celia Cruz || ‘Karma’, de Diana Burco

Compositor del Año: Edgar Barrera

Productor del Año: Edgar Barrera

Mejor Video Musical Versión Corta: 313 - Residente Featuring Penélope Cruz & Silvia Pérez Cruz

Mejor Video Musical Versión Larga: Grasa (Album Long Form) - Nathy Peluso