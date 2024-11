Este es el negocio que estrena Carolina Cruz fuera de la televisión: seguiría en ‘Día a día’

La presentadora incursiona en proyectos sociales y empresariales - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

La presentadora del programa matutino de Caracol Televisión Día a día Carolina Cruz expandió su influencia más allá de la televisión al incursionar en proyectos empresariales y sociales que buscan impactar positivamente en su comunidad de fanáticos.

La vallecaucana recientemente lanzó un desafío de treinta días llamado ‘#CaroCruzSinExcusas’, que combina ejercicio y nutrición saludable, permitiendo a los participantes seguir una rutina desde casa por un costo de 37 dólares, 165.000 pesos colombianos, hasta el 30 de noviembre porque después sube su valor, pero si los usuarios desean un plan de nutrición realizado por la nutricionista Victoria Escalante tiene un precio adicional de 15 dólares, 67.000 pesos colombianos.

“Las sesiones que son los lives (transmisiones en vivo) que hicimos uno hoy, otro mañana y otro pasado mañana quedan guardados 24 horas (...) pero cuando tu compras tu reto vas a tener una información todos los días diferente, una rutina diferente, vamos a hablar de estiramiento, de alimentación, de disciplina, de lesiones y cuando compres el reto lo puedes utilizar durante tres meses, es decir que puedes repetir el reto las veces que tu quieras y puedes repetir las retos que más te gusten”, explicó la exreina en una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram.

Este proyecto surge de la interacción constante de Carolina con su audiencia, que frecuentemente le preguntan sobre su régimen de ejercicios.

La iniciativa ha tenido una acogida positiva, atrayendo a muchas personas interesadas en adoptar un estilo de vida más saludable.

“Caro lo máximo. Lo estábamos esperando y el precio súper bueno”, escribió una usuaria y la presentadora respondió: “Me gusta mucho recibir este tipo de mensajes porque ha sido un proyecto que venimos trabajando desde hace mucho años. Manu es mi entrenador personalizado desde hace 7 años y es la persona encarga en todo mi entrenamiento personal (...) he isto muy buenos resultados y Victoria Escalante ha llevado mi nutrición por 4 años, entonces decidimos unirnos los tres para crear este reto maravilloso, reto de Caro Cruz Sin Excusas durante 30 días (...) estoy segura de que se van enamorar tanto como nosotros, lo van disfrutar y lo van aprovechar, seguramente van a cambiar su etilo de vida”.

Además de su interés por la salud física, Carolina Cruz ha mostrado un compromiso profundo con el bienestar social a través de la Fundación Salvador de Sueños. Esta organización, inspirada en la experiencia personal de Carolina con su hijo Salvador, que nació con hidrocefalia, se dedica a apoyar a niños con condiciones neurológicas similares.

La fundación no solo proporciona asistencia médica, sino que también educa a las madres para que puedan manejar mejor estas situaciones. La financiación de la fundación proviene en parte de la venta de ropa de Carolina y de colaboraciones con diversas marcas y empresas.

“Cuando viví todo ese tema con Salva, que me conmovió tanto, empecé a darme cuenta de que, primero, uno es muy afortunado porque uno tiene un buen trabajo con buen sueldo con el cual puedes pagar un buen seguro médico; pero, además, la gente cree que la vida de uno es perfecta, que uno no sufre, pero esa no es la realidad”, reveló la exreina en una entrevista con el programa La Red.

Además, Cruz también lanzó su pódcast titulado Mi mundo, mis huellas, mi verdad, con el objetivo de inspirar y ayudar a su audiencia. La idea surgió tras recibir numerosas solicitudes de sus seguidores en redes sociales, que se identificaban con sus experiencias personales y deseaban conocer cómo enfrentaba los desafíos de su vida.

“Me empezaron a invitar a tantas entrevistas y podcast, entonces dije que seguramente las personas quieren conocer un poco más profundo muchos momentos de mi vida, que seguramente son los momentos de vida de muchas personas que se identifican y ahí nace el podcast. Ha sido súper bonito porque han recibido el podcast con mucha aceptación”, contó la exreina en una entrevista con Bravíssimo.