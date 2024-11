La actriz Norma Nivia confesó por qué ha perdido varias relaciones: “Les duele”

La actriz estuvo en una entrevista en la que no olvidó sucesos de su vida - crédito @normaniviag/Instagram

Norma Nivia es una de las actrices con más reconocimiento en Colombia por la participación que ha tenido en diferentes producciones en la televisión colombiana como Zona Rosa; Nuevo rico, nuevo pobre; La traicionera o Cuando vivas conmigo. La también modelo debutó en Yo soy Betty, la fea haciendo un cameo. Desde entonces, no hace más que recolectar éxitos en distintos proyectos personales.

Recientemente, la actriz estuvo presente en Los Enredados, un programa colaborativo entre Caracol Televisión y La Red, donde habló sobre la vida sentimental, el fallecimiento de su papá, los momentos de más pena por estar ebria y cómo la estatura que afectó seriamente algunos trabajos como profesional.

Nivia no dudó en responder las diferentes preguntas que le hicieron en el programa y recordó, incluso, uno de los momentos que más le apena recordar. Según comentó la nacida en Líbano, Tolima, luego de finalizar una serie en la que participó, estuvo departiendo con los compañeros de set y producción. Aseguró que se encontraba muy feliz de estar presente en aquel lugar, pero luego de asistir a un bar y tomar unos traguitos de más, sintió mareo:

“Digo ‘estoy como maluca, me voy a sentar en la sillita’. Y empiezo a sentir yo como eso de que algo va a pasar. Empiezo yo a calcular, el baño estaba en diagonal y yo digo ‘¿sí alcanzo a llegar o no?’ Cuando toda esta gente encima, se devolvió todo en la vida” dijo la actriz. Ella aseguró que aún siente pena por este momento.

La partida de su padre: entre castings y llamadas

La modelo de 45 años de edad también recordó un momento que sin duda la afectó. El fallecimiento de Ramón Nivia, su padre. Según comentó, el día del suceso iba a hacer algunas presentaciones para ganar papeles en diferentes proyectos televisivos, pero de un momento a otro recibió una llamada con la mala noticia:

“Yo iba a ser ahí la antagónica, pero pasó justo el día que tenía el call back para el antagónico. Ese día teníamos el llamado a casting con Luna Baxter, que fue quien lo hizo, y yo... Ese día se muere mi papá”, comentó al programa Los Enredados.

Norma afirmó que una vez supo la noticia, se comunicó con su manager y le comentó que no podría participar de dicha novela, ya que argumentó que no se sentía en óptimas condiciones. Sin embargo, la tuvieron en cuenta para el proyecto, puesto que la llamaron dos semanas después.

La modelo afirmó que se sentía bien participando de esta novela, pero que estando fuera del set se sentía mal por su padre: “De día grababa con esta gente que me caía tan bien, porque además el parche estaba divino. Como era una comedia y mi personaje era bueno, yo siempre estaba en un muy buen estado, era feliz, honestamente, pero llegaba por las noches a mi casa y estaba muy triste, lloraba mucho”, dijo Nivia.

¿Y la vida amorosa?

Finalmente, habló sobre su vida sentimental, donde recordó haber estado casada y muy enamorada con un hombre argentino y que, incluso, “compré una casa pensando en una familia o algo así, cosa que nunca pasó”. Recordó que no terminaron muy bien. También aseguró que luego de que termina una relación, no suele borrar imágenes que compartió por redes sociales, puesto que hacen parte de su pasado.

Además, detalló que la estatura le juega en contra. No en vano, esos 1.85 metros intimidan a muchos hombres. Según confesó, eso “les duele”. Recordó que salió con actores que dicen “‘no, más alta no. No puede ser, yo tengo que ser el más alto, eso no me hace quedar bien’”.

Por esta razón, también perdió oportunidades laborales: “En muchas ocasiones, y son en realidad varias, me han descabezado de un personaje que, de repente, me he ganado por casting, porque ‘es que eres más alta que el hombre’”, recordó para Caracol Televisión.

