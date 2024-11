Cony Camelo tildó de “débiles” a Dominica Duque y Paola Rey en ‘MasterChef Celebrity Colombia’

Ambas participantes formaron equipo para el reto en Tolemaida -crédito Canal RCN

En Masterchef Celebrity Colombia las tensiones no solo se dan en los fogones, sino también entre los concursantes.

En el último episodio, Cony Camelo, una de las participantes más destacadas de la temporada, generó controversia al calificar de “débiles” a sus compañeros Dominica Duque y Paola Rey, del equipo azul.

Sus declaraciones surgieron después de que este equipo no lograra superar la primera fase del reto de campo, y puso en evidencia no solo la rivalidad entre los concursantes, sino también las dinámicas de poder dentro del programa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En el episodio más reciente, los concursantes de Masterchef Celebrity Colombia se enfrentaron a un reto que les permitió cocinar junto a los propios jurados del programa.

Este formato innovador, en el que los miembros del jurado también se convirtieron en compañeros de cocina, aumentó la presión para los participantes, ya que no solo competían entre sí, sino que debían trabajar bajo la supervisión de chefs altamente experimentados.

Paola Rey y Dominica Duque conformaron el equipo azul - crédito Canal RCN

El equipo azul, conformado por Dominica Duque y Paola Rey, se enfrentó a una clara desventaja en la primera etapa del reto de campo, que tuvo lugar en Tolemaida.

Para este desafío, los equipos debían cocinar en un tiempo limitado, lo que dejó al equipo azul en una posición complicada desde el principio.

Mientras que los demás equipos contaban con más tiempo para planificar y organizar sus platos, Dominica y Paola tuvieron que comenzar a cocinar de inmediato, sin espacio para ajustar sus recetas o mejorar su estrategia.

“Tratar de cocinar lo mejor posible porque hay que conquistarlos por la sazón y por lo que vayamos a hacer”, comentó Paola en medio del reto, tratando de mantener una actitud positiva ante las adversidades.

Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente, y el equipo azul terminó con solo un punto en la evaluación final, un puntaje que los dejó atrás en comparación con otros equipos más organizados.

La responsabilidad de organizar el tiempo de los equipos recayó en Cony Camelo, quien tenía la ventaja de elegir el orden de las participaciones en el reto. Consciente de la importancia de este detalle, Cony decidió que el equipo azul fuera el primero en comenzar, una decisión que no tardó en generar controversia.

“Puede ser un arma de doble filo porque nos toca de primeras, pero no tenemos tiempo de pensar”, explicó Dominica Duque, reconociendo las dificultades que enfrentaban al tener que iniciar sin la oportunidad de prepararse adecuadamente.

"El equipo más débil es Paola y Dominica", argumentó Cony - crédito Canal RCN

A pesar de que la decisión fue estratégica, los resultados no fueron los esperados para Cony, quien, al ver los puntajes bajos del equipo azul, no dudó en comentar: “El equipo más débil es Paola y Dominica”. Esta declaración no pasó desapercibida entre los otros participantes, especialmente porque los comentarios de Cony reflejaban una clara jerarquía dentro del grupo, lo que aumentó la tensión en la competencia.

A pesar de los malos resultados en la primera fase, el equipo azul tuvo una nueva oportunidad en la segunda etapa del reto. Esta vez, Dominica y Paola cocinaron junto al chef Nicolás de Zubiría, lo que les permitió contar con su orientación y experiencia. Además, contaron con más tiempo para planificar y organizar sus recetas, lo que debería haberles dado una ventaja significativa.

El actual reto de "MasterChef Celebrity" se hizo en el Batallón de Tolemaida en Cundinamarca - crédito Canal RCN

Aunque, el desafío seguía siendo monumental. Cocinar para 100 personas no es tarea fácil, y el equipo azul debía garantizar que sus platos fueran perfectos, tanto en sabor como en presentación y cantidad.

La presión de la desventaja acumulada por los pocos puntos obtenidos en la fase anterior aumentó aún más la tensión dentro del equipo, que sabía que este reto de campo era fundamental para su permanencia en la competencia.