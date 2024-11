Yeferson Cossio se tuvo que ir a urgencias por un dolor insoportable: “Me lo quería arrancar”

El creador de contenido reveló que se fracturó un diente y debió recibir atención inmediata de un especialista - crédito @yefersoncossio/Instagram

En 2024, el influenciador colombiano Yeferson Cossio fue noticia de manera constante por distintas razones. A inicios de año, el paisa culminó su proceso de recuperación tras una cirugía de alargamiento de piernas realizada en 2023, que incrementó su altura de 1,77 a 1,85 metros.

Pese a que el procedimiento fue juzgado como una excentricidad por parte de un sector de los usuarios en redes sociales y algunos medios de comunicación, Cossio no tuvo reparos en compartir los detalles de su rehabilitación en sus cuentas oficiales, mostrando el progreso de las terapias necesarias para caminar sin asistencia.

En abril, Cossio enfrentó una sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio, que le impuso una multa de 813 millones de pesos por publicidad engañosa relacionada con el “Método Cossio”, un curso que promocionaba para enseñar a ganar dinero en redes sociales.

Poco antes, Cossio fue de hecho el demandante, pues interpuso tutelas contra Westcol y Nicolás Arrieta por calumnia, debido a comentarios o publicacioens de ambos en las que lo señalaban por estafa o publicidad engañosa, al igual que su apoyo a ciertas marcas relacionadas con las divisas digitales.

Pese a estas situaciones, las actividades principales de Cossio siguen su curso, como sus distintos emprendimientos (incluyendo su incursión en los suplementos deportivos que lanzó oficialmente en junio) o sus donaciones. Pero hubo algo que no lo dejó dormir en los últimos días y lo obligó a irse a urgencias, generando cierta preocupación entre sus seguidores.

Según contó en sus historias de Instagram, Cossio lidió durante el último fin de semana con un fuerte de dolor en uno de sus dientes que no le dejó dormir durante toda la noche. “Anoche me acosté juicioso, pero me fracturé una muela y ustedes no se imaginan el dolor a las 3 de la mañana. Le escribí a mi asistente para ver si podía contactar a la doctora, pero era complicado porque era domingo y al día siguiente era festivo”, relató.

Por fortuna para el creador de contenido, la especialista estuvo disponible para atenderlo ese mismo día, por lo que recibió tratamiento de manera efectiva y hasta le realizaron una tomografía para evaluar el daño. “El diente por dentro estaba lleno de sangre y hacía mucha presión, por eso el dolor era insoportable. Yo estaba desesperado, me lo quería arrancar. Muchas gracias, doc, qué salvada me pegó”, dijo Cossio aliviado, en agradecimiento a la odontóloga.

Aunque Cossio no reveló qué causó la fractura de su diente, estas suelen producirse por morder algo muy duro o por un golpe. Aspectos como la pérdida de esmalte en la dentadura o hábitos que incluyen morder la mandíbula pueden contribuir a una mayor predisposición a estas dolencias.

Yeferson Cossio respondió a comentarios de Yina Calderón tras su sanción

Durante una reciente entrevista en Semana, el paisa se refirió a los ataques que recibió por parte de la huilense, en referencia a la sanción que le impuso la SiC por el “método Cossio”. De manera irónica, el creador de contenido dijo: “Lo que ella diga, todo es verdad, yo ¿qué me voy a poner a pelear con la gente a estas alturas?”, respondió, dejando claro que no le da importancia a los comentarios de la DJ.

Continuando con ese tono, Cossio afirmó que no tiene problemas con lo que dijo Yina en el pódcast Los enredados, de la sección digital de Caracol Televisión, donde se refirió a las sanciones que recibió. “Tiene tantas demandas que es para que estuviera en otro país, estuviera encanado”, expresó en esa oportunidad.

“Si ella siente que eso está bien, pues está bien y ya, nada que decir la verdad”, concluyó Cossio sobre el tema.