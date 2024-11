Santa Marta se quedó sin cárcel: sindicato de empleados advirtió que no recibirá más reclusos por precarias condiciones

Debido al incumplimiento en el acuerdo para mejorar instalaciones carcelarias en Santa Marta, el sindicato penal detiene la admisión de nuevos internos indiciados - crédito Inpec

Hay tensión en la capital del Magdalena, después de que el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup S.I.) anunciara en la mañana de este martes 12 de noviembre que no permitirá más el ingreso de personas privadas de la libertad en calidad de indiciadas al establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Santa Marta.

Según indicó el sindicato, esta medida se toma debido al incumplimiento de un convenio firmado con las autoridades distritales para mejorar las condiciones de reclusión.

El presidente del sindicato en Santa Marta, Francisco Mendoza, explicó que la decisión responde a la falta de cumplimiento del acuerdo suscrito el 22 de octubre de 2024, que debía entrar en vigor el 31 de octubre del mismo año.

Este convenio, firmado entre la administración distrital y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), contemplaba una inversión de $1.500 millones de pesos para mejorar las condiciones de reclusión en la capital del Magdalena.

“Debido a que no se ha cumplido con lo pactado en el convenio, nos vemos obligados a hacer cumplimiento de la sentencia 122/2022 y el auto 1745 del 24 de octubre del 2024, en no seguir recibiendo personal privado de la libertad, toda vez que no es nuestra responsabilidad asumir la misma”, señaló Mendoza.

El objetivo del acuerdo era facilitar el traslado de internos desde centros transitorios y estaciones de Policía hacia la cárcel Rodrigo de Bastidas, eliminando así el centro de reclusión transitorio ubicado en el Centro Histórico de la ciudad.

Sin embargo, a pesar de que se preveía el traslado de 160 personas, solo veinte reclusos indiciados han sido trasladados, sin que se haya destinado el recurso prometido para mejorar las condiciones de reclusión. Mendoza señaló que, ante el incumplimiento del convenio, el sindicato se vio obligado tomar la polémica decisión.

Además, el sindicato ha solicitado a la administración distrital que cumpla con lo pactado en el convenio para poder continuar con el proceso de traslado de los internos y mejorar las condiciones de reclusión en la ciudad.

La situación actual ha generado serios problemas de hacinamiento en los centros transitorios y estaciones de policía, lo que ha motivado la decisión del sindicato de no recibir más reclusos indiciados hasta que se cumpla con lo acordado.

