Quién es Emiro Navarro, aspirante que va arrasando la segunda ronda de votaciones en ‘La casa de los famosos Colombia 2025′

El 11 de noviembre el Canal RCN reveló los nombres de los aspirantes que competirán por un nuevo cupo en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia 2025, segundo grupo conformado por Valentino Lázaro, Ovidio Asprilla, Julián Campos, Yesid Achicué, Ricardo Montoya y Emiro Navarro.

A pocos días de habilitarse las votaciones para los aspirantes, ya se conocen algunos porcentajes preliminares en los que el creador de contenido, Emiro Navarro se ha convertido en la sorpresa de las votaciones al lograr más del 80% de los votos.

Con solo 22 años, el joven de Magangué Bolívar cuenta con una fiel comunidad de más de un millón de seguidores en sus redes sociales que el mismo se ha encargado de mantener con su carisma y con contenido de su vida real, razón por la que es considerado por sus seguidores como una persona genuina y cómica.

“Nací en Magangué, Bolívar, pero desde los 7 años me viene a vivir a aquí en Barranquilla, yo soy bien costeño porque bastante agua de río y mar que tragué, por eso lo que más me caracteriza es que soy auténtico, único e irrepetible mi amor”, dijo Emiro en un video que compartió desde su cuenta de Instagram.

En la promoción compartida por el Canal RCN, Emiro confesó que se dedica 100% a las redes sociales, en donde suele hacer en vivos a los que se conectan aproximadamente más de cien mil usuarios, “Lo que más me encanta hacer es transmitir en vivo, yo siento que eso me conecta con las personas”, dijo el influencer.

“Me considero barranquillero porque amo el carnaval, vengo soltera y dispuesto a encontrar el amor de mi vida y si no, pues toca dar un vacilón o algo, porque imagínate cuatro meses sin chucuchucu”, dijo el creador de contenido.

Pese a que varios lo consideran un influencer con suerte que ha crecido en redes por casualidad, Emiro aseguró que desde muy jóven ha trabajado, lo que le dio la oportunidad para desarrollar su personalidad. “No crean que esto a mí me va a quedar grande, porque aquí donde me ven, trabajo desde los 13 años y para estudiar ms seis semestres, me tocó vender asados en mi cuadra”, explicó.

El carisma de Navarro lo ha convertido en uno de los aspirantes más esperado por el público, pues desde sus redes sociales ha demostrado ser una persona que no le tiene miedo a expresar lo que siente, y tal como lo expresó en el video promocional, no le gusta convivir con gente que considera hipócrita, razón por la que sus seguidores consideran que dará contenido en el reality.

“Ni creas mi amor, que no voy a aguantar los cuatro meses, porque tú sabes que yo paso haciendo lives todos los días, tú sabes que la cámara y yo somos uña y mugre 24/7 mi amor”, explicó Emiro.

“No soportaría a algún mojigato, es que no me gusta la gente hipócrita y que no sepa lo qué es... Tampoco me gusta que tomen mis cosas, mi espacio me lo respetan, por eso yo creo que lo mas complicado va a ser la convivencia, por eso soy only good vibes”, añadió el joven de Bolívar.

Aunque para muchos televidentes y votantes el nombre de Emiro es poco conocido, la realidad es que desde la primera temporada era uno de los influencers que sonaba para estar dentro de la primera ‘casa estudio’.

“Estaremos apoyándote mucho, amiga, sé que estarás ahí, dando todo eso tan bonito que llevas dentro”, “tú ya entraste bebé”, “nevera, nevecón, Emiro ganador”, “aja niña, vamos que vamos”, “eso es tuyo”, “nuestro favorito”, fueron algunas de las reacciones de sus seguidores.

Emiro se ha convertido rápidamente en uno de los favoritos, pues a pocos días de haber sido habilidades las votaciones cuanta con un 84% de los votos, aumentando las posibilidades de ser el siguiente concursante en ser confirmado por el programa, junto a la influencer Melissa Gate.