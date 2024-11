¿Puede un hombre explicar cómo funciona un tampón?: comediante hizo curioso experimento en TikTok

Las respuestas de los hombres sobre si es posible orinar con un tampón fueron sorprendentes, demostrando cuánta falta de información existe sobre los productos menstruales - crédito @pamela.ospina/TikTok

El uso de productos menstruales como los tampones o las copas menstruales plantea ciertas inquietudes entre las mujeres sobre cómo afectan sus actividades diarias, incluyendo la micción. Una pregunta frecuente es si es posible orinar mientras se utiliza alguno de estos productos, y la respuesta varía dependiendo del tipo de producto y la forma en que se usa, situación que fue consultada para hombres.

La comediante antioqueña Pamela Ospina causó revuelo en las redes sociales al publicar un video en su cuenta de TikTok, en el que cuestionó a varios hombres en las calles sobre una situación común en la vida de las mujeres; si se puede orinar con un tampón puesto. Las respuestas, aunque variadas, mostraron un patrón común: los hombres aún parecen tener poco conocimiento sobre los procesos menstruales y las inquietudes asociadas a ellos.

En el video, Ospina se acercó a varios hombres, en su mayoría desconocidos, las respuestas, lejos de ser acertadas, estuvieron llenas de confusión y suposiciones, dejando en evidencia la falta de información sobre el cuerpo femenino.

Uno de los entrevistados, al principio, reaccionó diciendo que no pensaba que fuera posible, afirmando que el tampón podría “absorber” la orina antes de que cayera. “No sé, algo así me imagino, como que del tamborazo su trabajo antes de que termines de orinar”, comentó, demostrando no solo desconocimiento, también una visión errónea sobre cómo funciona el tampón.

Otro hombre sugirió que, si el tampón absorbiera demasiado, podría “inflamarse” y generar problemas de salud. “Va a quedar ahí, se va a inflamar y va a crecer, y de pronto ya es una enfermedad rara en la vagina”, añadió con tono de suposición.

Un tercer participante mencionó que, según él, “sería más incómodo”, basándose en la idea de que las mujeres tienen “dos orificios” y uno es para orinar, pero fue el único que contesto de manera correcta.

Pamela Ospina aprovechó este momento para hacer una reflexión sobre la importancia de la educación en torno al ciclo menstrual y cómo, a pesar de la visibilidad que estos temas han ganado en los últimos años, aún existe un gran desconocimiento sobre ellos.

El video se viralizó rápidamente, generando tanto risas como debates sobre la falta de educación en salud menstrual. Muchos usuarios, tanto hombres como mujeres, compartieron sus opiniones y experiencias sobre la necesidad de fomentar una mayor comprensión de los procesos biológicos femeninos desde una edad temprana.

Uso de tampones y de copas menstruales: ¿se puede orinar con ellos?

Los tampones son pequeños dispositivos absorbentes que se insertan en la vagina para recoger el flujo menstrual. Debido a su ubicación interna, dentro del canal vaginal, los tampones no interfieren directamente con la uretra, que es el conducto por donde se expulsa la orina. Por lo tanto, las mujeres pueden orinar sin dificultad mientras llevan un tampón. La uretra y la vagina son orificios distintos en el cuerpo de la mujer y no se bloquean mutuamente cuando se usan productos menstruales internos.

Sin embargo, es importante destacar que algunas mujeres pueden sentir incomodidad al orinar mientras usan un tampón, especialmente si el producto no se ha colocado correctamente o si ha absorbido demasiado. Si el tampón se encuentra seco o más grande de lo habitual, puede causar presión o molestia al tratar de orinar. En estos casos, se recomienda revisar la colocación del tampón o cambiarlo si es necesario.

Por su parte, las copas menstruales, al igual que los tampones, son productos menstruales internos, pero a diferencia de estos, la copa se coloca en la vagina para recoger el flujo menstrual. La copa se ajusta al cuello del útero y forma un sello alrededor de la vagina, creando un ambiente estanco. Aunque la copa se encuentra en contacto con las paredes vaginales, no interfiere con la uretra, que está más hacia la parte delantera del cuerpo. Esto significa que, al igual que con los tampones, las mujeres pueden orinar normalmente mientras usan una copa menstrual.