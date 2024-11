Juan Carlos Losada habla de la posibilidad de cambiar de partido por sus diferencias con Cesar Gaviria: “No hay ninguna posibilidad de movilidad política”

El representante a la Cámara por Bogotá confirmó que seguirá en el Partido Liberal aunque ha considero irse a otro partido - crédito Cámara de Representantes/Mauricio Dueñas/EFE

La reelección de César Gaviria como el presidente del Partido Liberal generó todo tipo de reacciones y división dentro de la misma colectividad. Una de las figuras de quienes están en contra de la dirección del expresidente en el representante a la Cámara Juan Carlos Losada que ha cuestionado en varios ocasiones como se dio la convención liberal en que se escogió a Gaviria.

Recientemente, Losada volvió a hablar del tema en una entrevista con El Espectador en la que habló acerca de una idea que le han puesto sobre la mesa por sus críticas al presidente de su partido y es cambiar de colectividad. Sin embargo, el representante no lo ve como una opción por el momento.

En su cuenta de X el representante a la Cámara liberal Juan Carlos Losada afirmó: “Por supuesto que en todos estos años de arbitrariedades del presidente César Gaviria, he pensado en si debo continuar o no en el Partido Liberal. Pero la realidad política de hoy es que en Colombia no hay ninguna posibilidad de movilidad política”.

Juan Carlos Losada dijo que seguirá en el Partido Liberal a pesar de sus diferencias con la dirección de César Gaviria - crédito @JuanKarloslos

A lo que agregó que quienes hacen una “labor alternativa” al interior de estos partidos, en palabras de Losada actualmente están “presos” de esas grandes maquinarias de la política tradicional. De igual manera comentó “Mi coherencia política jamás me llevará a apoyar la dictadura gavirista. Seguiré dando la batalla para construir un Partido Liberal más democrático y participativo, con coherencia ideológica y representativo”.

Al respecto explicó que eso no solo ocurre en el Partido Liberal, sino que “hay muchas figuras de otras colectividades que están examinando cómo pueden escapar de las jaulas en que se han convertido. Por eso, en el Congreso existen varios proyectos que proponen fórmulas de lo que se ha denominado “transfuguismo””.

Pero debido a que no está permitido, según Losada tendría que dejar su curul vacante durante año y medio para poder tener opción a presentarse en otras listas, pero, de acuerdo con el congresista eso no honraría a sus votantes.

“Yo tendría que renunciar el próximo mes de diciembre y dejar mi curul vacante durante año y medio para poder tener opción a presentarme en otras listas. Sin embargo, con mi retiro no honraría el voto de los ciudadanos que confiaron en mí para un periodo de cuatro años en los que debo dar discusiones e intervenir en debates”, comentó.

Por lo anterior aseguró que se siente “preso en el Partido Liberal”, pero en su opinión no tiene otra opción distinta a en sus palabras “seguir dando la batalla dentro de la colectividad”.

En ese sentido, dentro de la entrevista le cuestionaron si existe la posibilidad de que lo saquen del Congreso. Y es que, días atrás Losada en una intervención en el Congreso de la República dijo que podría haber represalias en contra de los liberales que no están a favor de la dirección del partido político.

Juan Carlos Losada dice que no apoyará la gestión del Partido Liberal de César Gaviria - crédito @JuanKarloslos

A esto último contestó que: “Espero que Gaviria no incurra en la arbitrariedad de negarnos el aval a quienes promovemos la renovación del partido”. Y reconoció que el expresidente en ocasiones ha influido en los congresistas mediante el otorgamiento de avales, a pesar de eso Losada reafirmó su compromiso de seguir luchando por sus principios, su independencia y la renovación del partido. Además, destacó que en esta iniciativa no está solo.

De hecho, en cuanto a su denuncia de un posible tema de represalias, el congresista aclaró en la entrevista con el medio antes mencionado que “Alrededor del expresidente hay un séquito, especialmente de senadores, que representan la ultraderecha del partido Liberal. Entre ellos están los senadores Juan Pablo Gallo, Mauricio Gómez Amín y otros a quienes les molesta que nosotros propongamos terminar con la hegemonía del gavirismo porque, con la reelección del expresidente, mantienen el control del partido”.

Juan Carlos Losada habló de una posible toma de represalias en contra de quienes no apoyaron reelección de César Gaviria - crédito @juancarloslosadavargas/ Instagram

Por ese motivo argumenta que la intención de ellos es desplazar a quienes actualmente les hacen contrapeso, como es su caso, en la búsqueda de una renovación dentro de la colectividad.