Franko Bonilla reveló cómo llegó la oportunidad para empezar a hacer comedia: tuvo rivalidades con Ricardo Quevedo en el camino

El comediante y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia, Franko Bonilla ha sido una de las celebridades que más ha ganado reconocimiento después de su participación en el programa de cocina y aunque su desempeño en el reality fue cuestionado, el carisma del comediante ha sido motivo para ser el favorito de varios televidentes.

Pese a que Franko se dio a conocer por el programa del Canal RCN, fue hasta el pódcast Free Comedy que Bonilla reveló como la comedia llegó a su vida, confesando que el amor de una mujer lo impulso para hacer rutinas y stand up comedy.

“La única razón por la que empezó en eso fue por conquistar a una novia, estada en la Universidad Distrital... Tuve una relación de cinco años con ella, la conocí por medio de la venta de chances, ella los vendía... Ya soy novio de ella cuando llego a la universidad y estando en la pedagógica conozco a los cuenteros”, dijo Franko.

En la entrevista confesó que viendo a los comediantes de su universidad entendió que quería estar en la misma posición, pues se dio cuenta de que tena el talento para entretener y hacer reír. “Yo venía haciendo eso desde el colegio, esa tarde fue la verdadera culpable, pero también Carolina me terminó y empiezo a buscar formas de recuperarla y recordé que esa nena muere por los cuenteros, cuando ella entró a la universidad, le caigo de sorpresa y empiezo a hacer mi rutina y así la recuperé”, confesó el comediante.

Tuvo una enemistad con Ricardo Quevedo

Franko confesó que después de descubrir su pasión en el escenario, empezó a hacer shows en bares de Bogotá, hasta que llegó a uno ubicado en el corazón de Chapinero, donde tuvo la oportunidad de conocer a otros colegas y poder presentar su talento ante el público, sin embargo, explico que su llegada al bar no fue fácil, pues había rivalidades entre cuenteros, siendo Ricardo Quevedo uno de ellos.

“En ese lugar conozco a Ricardo, él llega porque le proponen quedarse a coordinar el espacio de cuenteros, por eso es por lo que yo nunca me presentaba, porque el combo de Quevedo y yo no nos llevábamos bien, pero por un amigo en común me pudieron programar, Ricardo aceptó la presentación, pero dijo que no me iba a presentar”, explicó el comediante, pero además confesó que con el tiempo se volvieron amigos.

Bonilla aseguró que el amigo que tenían en común les ayudó a dejar las rivalidades, “Ese amigo nos ayudó y habló con ambos, hasta que un día nos tomamos unos tequilas y nos volvimos muy buenos amigos”, añadió.

Franko presumió su nuevo cambio de imagen

El humorista Franko Bonilla se ha vuelto viral en redes sociales tras compartir su drástico cambio físico después de ser eliminado de MasterChef Celebrity, pues logró perder casi 50 kilos en un corto periodo de tiempo.

Por medio de una foto compartida en sus redes sociales, el humorista mostró el cambio que experimentó desde enero de 2024 hasta octubre del mismo año. Según explicó en la descripción del post, al inicio del año pesaba 138 kilos, mientras que en octubre alcanzó su meta de pesar 94 kilos, logrando perder un total de 45 kilos.

Aunque en la publicación compartida en su cuenta de Instagram no dio detalles del secreto detrás de su pérdida de peso, fue gracias a una foto compartida por una clínica en la que se reveló que el exparticipante del programa se sometió a una manga gástrica que ha llevado por ocho meses.

En drástico cambio del humorista ha generado una cantidad de reacciones en redes sociales en donde sus fanáticos lo felicitan por lograr el cambio que había buscado desde hace un tiempo. “Que bueno bajar de peso por voluntad”, “antes o después, Franko siempre fue muy tierno”, “a seguir con la dieta por la salud”, “que buena desición”, “45 kilos, que chimba, te felicito”, “se le adelgazaron hasta las gafas”.

Por otro lado, algunos usuarios no dejaron pasar la oportunidad para hacer comentarios cómicos en el post. “Ahora se parece a Nelson Velásquez”, “el peinado de Nelson Velásquez”, “Franko ahora canta para Los Inquietos”