Ariel Ávila reaccionó a las declaraciones en que desvincularon a Iván Duque de Pegasus: “Quedó como un bueno para nada”

El senador Ariel Ávila en su cuenta de X dijo que Iván Duque no quedó bien con la confirmación de que no se enteró de la compra de Pegasus - crédito Prensa Senado

Desde el Gobierno de Estados Unidos afirmaron que durante la presidencia de Joe Biden se destinaron fondos para que Colombia adquiriera el polémico programa espía Pegasus. Este software está diseñado para interceptar comunicaciones en teléfonos y tabletas, desatando críticas por supuestas violaciones a la privacidad.

De igual manera aseguraron que el expresidente Iván Duque no tenía conocimiento de dicha compra, pues varias personas arremetieron contra él pues esta compra se dio en su Gobierno.

Sin embargo, Duque recibió críticas y cuestionamientos de todos modos. Un ejemplo de esto es el senador del Partido Alianza Verde, Ariel Ávila pues, demostró su disgusto con personas que decían que el anterior jefe de Estado quedó bien debido a dicha información, pero Ávila no estuvo de acuerdo con eso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según reveló El Tiempo, entre junio y septiembre de 2021, altos funcionarios estadounidenses habrían autorizado una transacción para que Colombia adquiriera el cuestionado programa espía Pegasus. En ese periodo, la Casa Blanca no veía inconvenientes con el uso de dicho software, por lo que omitieron informar al entonces mandatario Iván Duque sobre esta compra.

Debido a esto, todo tipo de reacciones se generaron, entra estas las que salieron en defensa del expresidente colombiano. Y es precisamente en contra de estas voces que el senador Ariel Ávila dedicó su publicación, pues en sus palabras lejos de “quedar bien parado”, el siente que eso lo hizo quedar como alguien “que no vale la pena tener en cuenta”, en pocas palabras, afirmó que hizo que proyectara una imagen negativa y que dejaba en entredicho su autoridad cuando fue presidente.

“En serio? hay analistas y expertos que dicen que @IvanDuque quedó bien parado. Es todo lo contrario, quedó como un bueno para nada, que se lo pasan por encima, uno al que no vale tener en cuenta y, sobre todo, alguien al que el concepto de soberanía no le importa, aunque sea presidente”, expresó el congresista por medio de su cuenta de X.

Ariel Ávila cuestionó al expresidente Iván Duque por el software Pegasus - crédito @ArielAnaliza

Su publicación generó todo tipo de comentarios entre los internautas que lo siguen en esta red social, tanto los que estaban de acuerdo con él como los que estaban en contra.

Tal fue el caso del usuario @jijaraba quien le contestó mostrando su punto de vista opuesto al del senador. “Lo que pasa es que ustedes no entienden algo simple: Duque estaba ocupado sacando adelante un país luego de una pospandemia (Algo que tú no hubieras sido capaz de gestionar) y atender una toma guerrillera y paros por todas partes patrocinadas por el criminal que hoy es Presidente. Si alguien le preguntara a Biden si sabía de esa supuesta transacción te dirá que no sabía nada (Luego algún asesor le contará). Y te comento, es importante que analices bien el caso de Pegasus porque pronto le estallará eso a Petro en la cara por la procedencia de los dineros que utilizó en su campaña”, dijo el internauta.

Un usuario de X contestó a publicación de Ariel Ávila en la que cuestionó a Iván Duque - crédito @jijaraba

Y es que, el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García Peña habló sobre la presunta participación del expresidente Iván Duque en las negociaciones y compra del software y lo liberó de cualquier culpa. Al respecto comentó que: “El presidente Duque efectivamente no estuvo al tanto de la compra. Yo simplemente transmito lo que me informaron”.

Durante su intervención, expresó su preocupación por la forma en que se realizó el pago por el programa de espionaje, ya que resulta inusual cancelar en efectivo operaciones de esta naturaleza. “La financiación la hizo Estados Unidos, pero para nosotros es sospechoso y no es normal que el pago se haya hecho en efectivo”, comentó.

Desde Estados Unidos confirmaron que el expresidente Iván Duque no tenía conocimiento de dicha compra, pues varias personas arremetieron contra él pues esta compra se dio en su Gobierno - crédito @ivanduquemarquez/Instagram

Destacó además que, en su encuentro con el alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional para el hemisferio occidental, éste le explicó que en ciertos casos optan por efectuar pagos bajo esas modalidades. “Dicen que lo han hecho en otras ocasiones, me parece sospechoso. Irregular que esos pagos se hagan en efectivo Supuestamente para evitar trazabilidad de los recursos”, dijo el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García Peña.