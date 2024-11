Uno de los productores más famosos de Colombia reaccionó a la canción ‘+57’

El productor criticó la canción de los reguetoneros - crédito @karolg/Instagram - @jucorreal/X

En la noche del jueves 7 de noviembre, las plataformas de música digital se llenaron de comentarios sobre el lanzamiento de +57, una colaboración que reúne a los principales exponentes del reguetón colombiano. La canción, producida por Ovy On The Drums, cuenta con la participación de Karol G, Maluma, Feid, Blessd, Ryan Castro y DFZM. Este proyecto musical, cuyo título hace referencia al código telefónico internacional de Colombia, generó una gran ola de reacciones en las redes sociales, desde elogios hasta críticas.

Entre esos comentarios se destacó el del productor y empresario Julio Correal. El creador de Rock al parque, Estéreo Picnic y muchos más eventos musicales expresó su desagrado ante el nuevo sencillo: “Ustedes son una berraquera, ¿pero que es eso de +57? Un bodrio de canción, ustedes pueden ser mejores reguetoneros colombianos. Traten, lean las letras y tomen conciencia!!”, escribió a través de la red social X (antes Twitter).

Además, pidió que cambiarán el título de la canción puesto que no identificaba al país: “Señores por favor le cambian el nombre a esa canción, dizque + 57, no señores !!! Colombia es bella, mujeres camelladoras, paisajes, músicas, bailes” y añadió: “No, no ese +57 debe ser el numero de la casa donde grabaron eso, porque Colombia no es”.

Asimismo, el cantante Santiago Cruz también mostró su molestia con el nuevo tema de los reguetoneros colombianos: “Sin duda ya me hice mayor, lo sé, además soy un adicto recuperado, y seguramente la suma de esas dos cosas hace que ya esté absolutamente mamado de las canciones que celebran y promueven la intoxicación… En fin, cada quien con lo suyo”.

La controversia de la canción es por el contenido de la letra, puesto que algunos consideran que es inapropiada y que ha sido acusado de sexualizar a menores de edad: “Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera. La nota está subiendo y ella perreando en la borrachera, pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende, Y si le preguntan que, si tiene novio, depende. El culo es de ella y, por ende, se prende”, dice parte de la letra de la canción.

Por versos como el anterior en el sencillo la revista Rolling Stone publicó una columna de opinión refiriéndose al tema: “Es gravísimo que, a estas alturas de la conversación sobre la narcocultura y la cultura de la violación, se sigan tocando libremente temas como la sexualización a menores en las canciones”.

Ante los miles de comentarios, el cantante Blessd, uno de los intérpretes del tema, expresó: “Amor usted estaba esperando un tema diferente, vaya y escúchelo, y si estaba esperando algo pa Colombia y no, vaya y escuche Colombia tierra querida, y si de pronto no le gustó el tema lo cambia, que hps tan canzones ‘ome. Y a los que les gustó gracias”.

Mientras que la aceptación de +57 ha sido mixta. Algunos usuarios en plataformas como X (antes Twiiter) e Instagram celebran la colaboración como el “lanzamiento del año”, otros opinan que el sencillo no logró el impacto esperado. Las discusiones en las plataformas digitales también se han centrado en el desempeño individual de los artistas, con algunos comentarios sugiriendo que el estilo de la canción se adapta más al flow de Feid, lo que podría haber limitado la diversidad que los otros talentos podrían haber aportado.

La expectativa por el lanzamiento de +57 comenzó a crecer cuando Karol G compartió una foto del grupo en el estudio, lo que desató una ola de comentarios anticipando el impacto del sencillo. Mensajes como “Colombia gang, dale”, “La realeza de Colombia” y “No estamos preparados” reflejaron el entusiasmo de los seguidores en redes sociales.

A pesar de las opiniones divididas, el sencillo ha logrado su objetivo principal: unir a los grandes nombres del reguetón colombiano en una sola pista, demostrando que el género en Colombia ha alcanzado una etapa de unión.

