Encontrón entre Gustavo Petro y Vicky Dávila por video de Gustavo Bolívar: “Si me va a meter a la cárcel, venga por mí”

El director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, no dio crédito al video que fue divulgado por la revista Semana, en el que se le ve y escucha hablando de una presunta campaña de desprestigio llevada a cabo en contra de tres principales medios de comunicación en Colombia. De acuerdo con el funcionario, la grabación en cuestión no solo corresponde a una conversación “privada” –por la cual, desde su perspectiva, no debería dar explicaciones–, sino que fue editada.

“Nunca dije que el Gobierno tuviera una campaña de desprestigio contra ningún medio. Manifesté mi opinión sobre la forma como comunican algunos medios como si fuera una campaña contra el presidente. El video fue alterado”, afirmó en un comunicado oficial.

Desde el inicio, el presidente Gustavo Petro mostró su respaldo al director del DPS. Por eso, luego de que informara que presuntamente el video estaba editado, aseguró que la persona responsable de la manipulación del material debería responder ante las autoridades, ya que se trataría de un delito.

“No solo al publicar un video privado, sin autorización, sino manipular el audio para que aparezcan frases no dichas, es un delito. Apoyo a Gustavo Bolívar en su decisión de judicializar la manipulación de su video privado transmitido en un medio de comunicación. Quien hizo eso debe responder ante la justicia”, indicó el primer mandatario en su cuenta de X.

La pulla de Vicky Dávila: “Porquerías de su gente”

La directora de la revista Semana, Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila, criticó las declaraciones del jefe de Estado, asegurando que son falsas y que van en contra de la labor periodística que han llevado a cabo los comunicadores del medio. Aseguró que la grabación es clara y que pone en evidencia que se fraguó una campaña de desprestigio contra la revistade la que es directora, Noticias Caracol y Noticias RCN, además de unos “acuerdos burocráticos” para la aprobación de proyectos del Gobierno Petro.

“Todas estas campañas que se han hecho contra Caracol, RCN y Semana, terrible, han dado resultado, y es que la gente deje de consumir esos productos que son los que día y noche están boleándole al presidente, etcétera. Bueno, ese es el panorama, yo creo que es positivo”, aseguró Bolívar en el video.

En consecuencia, indicó que el apoyo de Gustavo Petro al funcionario es una estrategia para impedir que conductas irregulares sean divulgadas en los medios de comunicación. “Deje de estar tapando las porquerías de su gente”, aseveró la periodista.

Asimismo, insistió en que el presidente está amenazando a la prensa colombiana, pero que, no piensa ceder ante las presuntas presiones. Entonces, instó a Gustavo Petro a que la busque, junto con la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo. “Ya me tiene cansada. Si me va a meter a la cárcel venga por mí a la casa con su fiscal de bolsillo. No me amenace más para callarme. ¿Dónde está la manipulación?”, señaló.

El primer mandatario continuó la discusión, afirmando que en ningún momento mencionó a la periodista en su comentario sobre judicializar a los responsables de la manipulación del video de Gustavo Bolívar. Incluso, aseguró que no se le ha atribuido la autoría del material. “No dijimos que usted”, precisó.

Finalmente, cuestionó la calidad del trabajo periodístico de la comunicadora, por publicar un video sin haber llevado a cabo una verificación previa con respecto a su veracidad. “Usted lo publicó sin constatar, solo por no preguntar a la persona aludida como hacen los periodistas, a veces pasa cuando el afán del fin político pasa por encima de la ética periodística”, escribió el jefe de Estado.

