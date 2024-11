Angélica Jaramillo contó cómo cayó en los excesos: fue desde muy joven

Angélica Jaramillo compartió su experiencia con drogas desde los 15 años - crédito @angelica_jaramillov/Instagram

Angélica Jaramillo, conocida por su participación en el reality Protagonistas de nuestra tele en 2012, generó preocupación entre sus seguidores al confesar públicamente su lucha contra la adicción a las drogas. La actriz y modelo, que cuenta con una comunidad de más de 700.000 seguidores en Instagram, compartió un video en sus redes sociales donde reveló su consumo de sustancias como cocaína y tussi.

Tiempo después Jaramillo contó en una entrevista con la periodista Vicky Dávila de la Revista Semana que su familia la internó a la fuerza en un centro de rehabilitación en Medellín; sin embargo, se escapó por supuestos malos tratos. Asimismo, compartió relato impactante sobre su experiencia con el consumo de drogas desde su adolescencia.

La actriz probó por primera vez la marihuana a los 15 años - crédito @angelica_jaramillov/Instagram

La actriz reveló que su primer contacto con las drogas ocurrió a los 15 años, cuando probó marihuana con amigos del colegio, aunque no continuó con su uso en ese momento: “¿La primera vez? A los 15 años probé marihuana, con los amigos del colegio y no lo volví a hacer porque no me gustó para nada”.

La situación cambió drásticamente después de su matrimonio. Según explicó en el programa Vicky en Semana, fue en las fiestas electrónicas a las que asistía con su esposo donde comenzó a experimentar con sustancias más fuertes, como el éxtasis. Este consumo ocasional se convirtió en un problema que afectó profundamente su vida personal y profesional, llevándola a buscar ayuda en un centro de rehabilitación.

“Yo me caso con el amor de mi vida, y entonces con mi esposo sí salíamos de fiesta, a fiestas electrónicas, y ya después probé fue el éxtasis. Pero no era que yo siempre lo hiciera, sino que de repente él me decía: ‘¿Quieres o no quieres?’. Eso era muy por allá cuando habían cosas, eventos en otras ciudades o en otros países, pues viajábamos muchísimo (...) En esa época, para mí muchas cosas eran nuevas, y pues haciéndolas con él yo me sentía protegida, porque estaba con él, estaba con mi esposo (...). Uno se deja llevar por la inmadurez, no tiene carácter”, añadió la modelo.

Por su matrimonio, el consumo de drogas de Jaramillo se intensificó en fiestas electrónicas - crédito @angelica_jaramillov/Instagram

Durante la entrevista, la modelo habló sobre los momentos difíciles que la llevaron a tomar decisiones que ahora lamenta: “Cuando muere mi bebé, Mateo, en 2007. Él nace con gastrosquisis, le hacen una cirugía y a los dos días muere. El psiquiatra me receta xanax. Yo tuve que ir a la funeraria a vestir a mi bebé y cremarlo, ese proceso lo hice completamente sola porque mi esposo también me había dejado; nadie me acompañó en ese proceso. Me fui para la casa a tomar xanax, más o menos ocho días, y eso me mantenía totalmente tonta”, después de ese tráfico suceso volvió a probar el éxtasis para subir su ánimo.

Además, Angélica reveló que cambió el xanax por el éxtasis para salir de su tristeza, pero luego probó la cocaína: “Después, probé la cocaína. Cuando probé la cocaína, hay que saberlo manejar porque es fuerte, lo hacía como muy medida y no en fiestas, sino más bien cuando estaba sola”.

Ese escape a su realidad se convirtió en una adición y es por eso por lo que la modelo salió a decir la verdad en sus redes soles a través de un video, en el que visiblemente afectada expresó que lleva varios años lidiando con esta situación, describiendo la felicidad que le proporcionan las drogas como “momentánea”. A pesar de la gravedad de su confesión, la actriz recibió un notable apoyo en las redes sociales, donde sus seguidores elogiaron su valentía para hablar abiertamente sobre su problema de adicción y le enviaron mensajes de aliento.

Angélica Jaramillo reveló que consumió Xnax, éxtasis y cocaína - crédito @angelica_jaramillov/Instagram

La trayectoria de Angélica Jaramillo en el mundo del entretenimiento comenzó con su participación en el popular reality del Canal RCN, lo que la catapultó a la fama en la televisión colombiana. A sus 38 años, ha desarrollado una carrera multifacética como modelo, actriz y empresaria, y actualmente se dedica a la creación de contenido digital.