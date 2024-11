Un joven colombiano logró obtener la visa luego de que su solicitud fuera rechazada: así fue como lo hizo

El joven colombiano dijo que decidió ser prudente y no contar la situación hasta que todo se diera a su favor - crédito Colprensa y TikTok

Leandro, un joven colombiano y creador de contenido en TikTok, logró obtener su visa para los Estados Unidos después de que su solicitud inicial fuera rechazada. Según informó él mismo a través de un video en redes sociales, decidió buscar asesoría legal tras el rechazo, lo que resultó ser una estrategia exitosa para su segunda solicitud.

Leandro explicó que inicialmente cometió el error de ser “demasiado transparente” sobre sus planes en los Estados Unidos. Sin embargo, con la ayuda legal adecuada, pudo presentar una solicitud más sólida y finalmente obtener la visa.

“Hace un año me sentí mal porque me rechazaron, pero conseguí una abogada y me ayudó en todo el proceso”, comentó Leandro en su cuenta de TikTok.

