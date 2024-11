Yina Calderón aclaró que no está “vetada” de RCN: “Borracha, pero jamás desagradecida”

Yina Calderón se defendió de las declaraciones de Manuela Gómez - crédito redes sociales

La creadora de contenido y empresaria antioqueña Manuela Gómez generó controversia al expresar su rechazo hacia la posibilidad de compartir espacio con Yina Calderón en el reality La casa de los famosos Colombia 2. Gómez, una de las aspirantes a ingresar al programa, expresó abiertamente su desagrado hacia Calderón.

La influencer fue clara en sus declaraciones: “Una Yina Calderón, la verdad, es que imagínate que me hizo el bullying con mis postres y aparte se los voy a dejar acá”, comentó irónicamente, además, reveló que Yina podría estar vetada del Canal RCN y por esa razón no cree que la DJ de guaracha sea convocada para la segunda temporada del reality, y que su presencia podría afectar la dinámica que espera construir.

Manuela Gómez fue que reveló que la DJ no la dejaban entrar al canal - crédito @yinacalderontv/Instagram

“Pero no sé cómo los va a reclamar, porque a ella no la dejan entrar. No sé, a mí me dijeron que ella estaba vetada y no sé qué, pero la verdad cero tolerancia con eso”, añadió la paisa destacando que la empresaria de fajas no la dejan entrar al canal.

Ante estas declaraciones, Yina Calderón recibió un cuestionamiento por parte de un seguidor, en una dinámica de preguntas de la red social Instagram: “¿Yina, es verdad que te vetaron de RCN? Eso dijo Manuela”, escribió el usuario y la DJ no dudo en responder contundentemente y aclarar las declaraciones de Gómez.

“Borracha, fiestera, saiyajina, pero jamás desagradecida, jamás. A mí RCN me dio la primera oportunidad en mi vida y gracias a Protagonistas de novela mi vida cambió y no solo mi vida, la de mi familia. Yo no tengo ningún problema con el Canal RCN, es más, los respeto y ellos tampoco tienen ningún problema conmigo porque yo jamás me he metido con ellos, entonces dejen de estar inventado tanta babosada por ahí”, expresó la creadora de contenido en su red social Instagram.

Yina Calderón aclaró las declaraciones que hizo Manuela Gómez contra ella - crédito redes sociales

Asimismo, la empresaria huilense expresó que en las redes sociales inventan machas historias sobre ella: “Me inventan unos cuentos por TikTok que yo les digo que no sé si reírme o atacarme o sacar la saiyajina o relajarme. Uno escucha unos cuento parce, que yo, avanzado, ¿qué es lo que pasa conmigo? Yo creo que puedo hacer la obra de caridad más grande en el mundo e igual me van a tirar, entonces mejor soy mala porque ser buena también me tiran, pero me inventan unos cuentos, ahorita estaba viendo una pelada por ahí y estaba diciendo unas cosas y yo digo: ‘¿qué es lo que pasa nenes?’”.