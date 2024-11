Erika Zapata de ‘Noticias Caracol’ recordó los difíciles momentos en los que no tenía empleo “Todos los días buscando una oportunidad”

La periodista de Noticias Caracol confesó que por mucho tiempo no tuvo oportunidades laborales - crédito @erika_zava / Instagram

La presentadora de Noticias Caracol Erika Zapata, se ha ganado muchos seguidores por su manera particular de hacer reportajes, y por historias de su vida que comparte en sus redes sociales.

Recientemente, la antioqueña apareció en redes sociales para compartir un recuerdo de su vida antes de llegar al informativo de Caracol Televisión, momento en el que confesó que la estaba pasando mal por la falta de empleo.

“Foto de hace unos años, después de entregar varias horas de vida porque estaba desempleada. Hoy recuerdo esa persona llena de ilusiones y acompañada de su papá que iba para todos lados pidiendo una oportunidad buscando salir adelante. Dios se acuerda siempre de uno”, escribió la periodista en su cuenta de X.

El sentido mensaje de superación fue acompañado con una foto en la que se ve a Erika con un gesto triste, publicación que desató las reacciones de sus seguidores que le agradecieron por compartir la anécdota.

“Erika, gracias por compartirlo y no dejarte llevar por los comentarios de las personas que rechazaron tus hojas de vida”, “tu forma de presentar noticias es única, y estás ahí por tu profesionalismo y carisma”, “Dios te seguirá bendiciendo porque lo mereces”, “y hoy eres grande”, “Dios debe tener cosas muy lindas para ti”, fueron algunas de las reacciones de los seguidores en la publicación que ya cuanta con más de mil interacciones.

Erika Zapata respondió a las críticas por su aspecto

Pese a recibir elogios por su trabajo en Noticias Caracol y su historia de vida, Erika ha tenido que lidiar con duros comentarios por parte de sus haters que no han desaprovechado las oportunidades para comentar sobre su aspecto físico.

Las críticas de los internautas la llevaron a empezar a hacer cambios en su aspecto, sin embargo, el bullying no paró y fue criticada por querer cambiar del todo su apariencia, situación que la llevo al borde y contestó los duros comentarios. “Aunque la mona se vista de seda, Erika se queda”, fue uno de los comentarios más despectivos que llegaron a sus publicaciones, por lo que eligió responder a las críticas.

“Me tiene cansada que cada vez que subo una foto peinada y arreglada me dicen que mucho filtro. Creen que todo lo del pobre es robado. Yo no les juzgo nada. Me han hecho sentir remal”, escribió en su cuenta de X.

Reacción de Erika que fue respaldada por sus seguidores, quienes le demostraron su apoyo. “No les prestes atención, estás bonita”, “ya quisiera despertar a tu lado, hermosa, sencilla, natural. Las críticas son el reflejo de la envidia”, fueron algunas de las reacciones.

Los cambios de físicos de Érika con el uso del bótox

En una reciente publicación en sus redes sociales, donde cuenta con más de 200.000 seguidores, la presentadora, junto a su esteticista, la doctora Claudia Cadavid, mostró los cambios que el bótox ha producido en su rostro.

“Estamos aquí con Erika en la revisión del bótox que realizamos hace días, vean el cambio tan lindo que hace el bótox sin cambiar las facciones de las personas. Debemos seguir trabajando nuestra principal motivación que es el tema del melasma, que son las manchas que tiene en la piel”, explicó la experta.

La profesional en medicina estética explicó que para que los pacientes tengan cambios significativos como los de la periodista se necesita que las personas sean comprometidas con el tratamiento, tanto con el bótox como con el procedimiento para eliminar las manchas de la piel.

“Es súper importante un paciente comprometido, ella es muy juiciosa, sabe más de rutinas de skincare que cualquier persona, es muy importante el cuidado que se hace desde casa y las ayudas que hacemos en el consultorio.”

En un video publicado por la experta se ve el cambio drástico que ha tenido la antioqueña, en donde se ve un notable cambio en sus líneas de expresión y algunas manchas de su cara.