Yina Calderón, furiosa, retó a Melissa Gate por un cruce de palabras en redes sociales: “A ver si es capaz de decirme las cosas de frente”

Melissa Gate y Yina Calderón protagonizaron una intensa disputa que se ha robado la atención en las redes sociales. La controversia inició cuando Calderón, conocida por su carácter polémico, comentó sobre la posible participación de Gate en el reality La casa de los famosos Colombia 2 del Canal RCN. Después, la influencer le respondió y ahora la DJ la retó a que pelearan.

“Buenos días, están ustedes enviándome capturas, vídeos y mensajes de esta asolapada, morronga, porque no es capaz de decir mi nombre de frente. En cambio, yo sí, Melissa, aquí te voy a ayudar para que te ganes tu puesto en La casa de los famosos. Melissa, que yo soy una tra, tra, tra, tra. Mira mi amor, yo no me pongo con tanta malparidez, ni tengo montado un personaje como tú”, expresó la empresaria huilense.

Asimismo, exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele le pidió la dirección a la creadora de contenido para enfrentarla: “Muy sencillo, vamos a hacer una cosa querida y me la etiquetan por favor, regálame de la dirección de donde estás en Bogotá, porque yo sé que estás en Bogotá y te caigo ya, para ver si eres tan berraca de decirme las cosas de frente porque para una odiosa, hay una hijueputa ñera malparida, es decir, yo. Entonces mándame la dirección, aquí te estoy esperando, me hacen el favor y la etiquetan para ver si tiene los huevos bien puestos para decirme las cositas que estaba diciendo ayer en el en vivo de frente”.

La controversia no quedó ahí puesto que la influencer continuaba molesta por las declaraciones de Gate e hizo una dinámica de preguntas y agregó: “Y sigo esperando que me envíe la dirección, estoy puesta porque esas jetonas (...) son como esos perritos Pinscher, pero no salen con nada”. Sin embargo, las seguidoras de Calderón le aconsejaron que no le prestara atención a los comentarios de Melissa.

“A mí me importa cero esa niña, si antes yo le estoy dando rating queridas, yo le estoy dando protagonismo (...) a mí lo que diga este macho, no me importa, pero se metió con mi empresa y yo me he jodido, me he partido el jopo por mi empresa, nunca tengo un escándalo con mi empresa, jamás, por más que yo soy la reina del escándalo, nunca, para que venga este man a chimbearme, no, yo voy a buscarla, ¿en dónde es que es? ¿En dónde es la vuelta? A ver si me dice las cosas de frente”, añadió la huilense.

Las declaraciones de Yina sucedieron después de que la modelo y creadora de contenido Melissa Gate, que participó en programas como Guerreros: unos contra otros y El poder del amor Latinoamérica, respondió de manera contundente a las críticas de Calderón. Gate defendió su trayectoria y cuestionó la falta de conocimiento de Yina sobre su carrera. En sus declaraciones, la influencer utilizó términos despectivos para referirse a la huilense, llamándola “metida” y “sapa”.

En una transmisión en vivo, Melissa continuó con sus críticas hacia la empresaria, refiriéndose a ella con adjetivos descalificativos y sugiriendo que debería mejorar su apariencia antes de opinar sobre los demás. La modelo antioqueña también acusó a Calderón de transfobia, mencionando un incidente con una figura reconocida de Medellín.

“Si usted no me conoce, no hable de mí. Si van a hablar mal, por lo menos investíguenme. Mencionaste mi hermoso nombre en tu sucio y maloliente hocico, metida, sapa, chismosa, piojosa, ridícula. No sabes con quién te metiste, con la invicta, la campeona mundial de la put3ría (...) Has hablado de todo el mundo en este país, te has metido con Aida, con Karen, con la Valdiri ... De todo el mundo ha hablado mal, todo el mundo te odia, todos te detestan, respeta, ubícate”, fueron las palabras de la modelo.

La discusión entre ambas personalidades generó una ola de reacciones en las redes sociales, donde los seguidores de Gate han expresado su apoyo. Comentarios como “por fin alguien que la pone en su sitio a Yina” y “por fin llegó la que va a peinar a Yina” reflejan el respaldo que Melissa ha recibido de su audiencia. Mientras que los seguidores de la empresaria le aconsejaron que no se fijara en los comentarios de la influenciadora: “Yina si es noble haciendo famosa a Melissa” y “Estoy de acuerdo con Yina, ella ya no le ha hecho nada y Melissa si es un personaje todo el tiempo, no es real, ella se esconde detrás de ese personaje de dura y de que nadie puede con ella por sus inseguridades”.