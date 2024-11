Por qué lloró Paola Rey antes del reto de eliminación en ‘MasterChef Celebrity’: “Tenía mucho miedo”

Paola Rey lloró antes del reto de eliminación - crédito Canal RCN

El reciente episodio de Masterchef Celebrity Colombia fue uno de los más conmovedores hasta la fecha, no por una despedida definitiva, sino por el sincero desahogo de la actriz Paola Rey, que antes de enfrentarse a un decisivo reto de eliminación, no pudo evitar romper en llanto.

En este momento de vulnerabilidad, Rey compartió sus miedos, sus dudas y una emotiva reflexión sobre el aprendizaje que esta experiencia ha significado, no solo para ella, sino también para sus hijos, quienes han sido su principal motivación desde el primer día.

La presión en Masterchef Celebrity se siente con mayor intensidad a medida que la listya de los diez finalistas se reduce y los desafíos se vuelven más exigentes.

El martes 5 de noviembre, los concursantes enfrentaron otro reto de eliminación que pondría en riesgo su continuidad en el programa. Paola Rey, reconocida por su constancia y dedicación a lo largo de la competencia, no pudo evitar sentirse abrumada al saber que uno de sus compañeros abandonaría la cocina más famosa de Colombia esa noche.

Para ella, este era un recordatorio del nivel de exigencia y compromiso que el programa requiere, y la nostalgia la invadió mientras reflexionaba sobre su propia trayectoria.

Al ser interrogada por la presentadora Claudia Bahamón sobre sus sentimientos en ese momento, Paola confesó, con lágrimas en los ojos, que se sentía vulnerable y dudosa sobre su desempeño.

“No estoy a la altura de Masterchef”, admitió, dejando entrever el peso de la responsabilidad que siente por estar en una competencia tan reñida y popular.

Desde el inicio de la competencia, Paola Rey ha sido una de las participantes más comprometidas y dedicadas, especialmente porque ve su participación como un ejemplo para sus hijos.

No obstante, como ella misma confesó, en el fondo siempre albergó dudas sobre si realmente estaría a la altura de los retos que Masterchef le plantearía.

La actriz recordó cómo al principio del programa temía no ser capaz de superar las pruebas culinarias y destacó que, aunque ha dado lo mejor de sí misma, la presión y las dudas han estado presentes durante su recorrido.

“Estaba pensando en todo el recorrido que he tenido y la verdad tenía mucho miedo, mucho susto. Como que yo decía: ‘¿yo sí voy a ser capaz? Yo no estoy como a la altura de MasterChef’”, compartió la actriz, revelando su lado más humano y sincero. Sus palabras resonaron entre los televidentes, quienes rápidamente mostraron su apoyo en redes sociales, valorando la autenticidad de una mujer que, a pesar de su éxito en el mundo del espectáculo, se muestra vulnerable y consciente de sus limitaciones.

La emotiva reflexión de Paola Rey no solo estuvo marcada por sus dudas, sino también por el ejemplo de perseverancia que espera dejar a sus hijos. La actriz explicó que, en caso de que ese fuera su último día en MasterChef, se iría con el corazón lleno de alegría por haber mostrado a sus hijos que, aunque uno no se sienta completamente preparado, siempre se puede aprender, esforzarse y llegar lejos.

“Si me llego a ir hoy, me iría con el corazón feliz de enseñarle a mis hijos que, si uno no sabe algo, hay que estudiar, hay que prepararse y que uno puede llegar lejos”, señaló Paola, enviando un mensaje de superación y valentía a sus pequeños.

Este mensaje de la actriz refleja una lección de vida que va más allá de la competencia y que conecta profundamente con los valores familiares y el crecimiento personal. La oportunidad de estar en MasterChef ha sido para ella una experiencia educativa y un viaje de autodescubrimiento, uno que ha compartido simbólicamente con su familia y, en especial, con sus hijos.