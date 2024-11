Paloma Valencia se despachó contra senadora oficialista que pidió retirar placa de Uribe: “Mediocridad intelectual”

Las senadoras Paloma Valencia y Esmeralda Hernández están enfrentadas por una placa en honor al expresidente Álvaro Uribe presente en el Congreso - crédito Colprensa - X

La propuesta de la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández, de que se retire de las instalaciones del Congreso de la República la placa en honor al expresidente de la República Álvaro Uribe generó una fuerte polémica en las redes sociales. Sobre todo por parte de su colega, la también precandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia, que el miércoles 6 de noviembre se refirió en las redes sociales a esta iniciativa y usó fuertes calificativos.

Hernández, conocida en su ejercicio legislativo por la defensa de los animales, y por respaldar las iniciativas del presidente Gustavo Petro, presentó una acción de nulidad ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que se desinstale de uno de los pasillos del legislativo la placa de reconocimiento al ex jefe de Estado; instalada durante el periodo de Ernesto Macías como titular del Congreso, cuando era miembro del partido de Valencia, en julio de 2019.

“El Senado de la República de Colombia al doctor Álvaro Uribe Vélez: ciudadano ejemplar quien regresó al Senado a continuar trabajando por el país, después de haber ejercido como presidente de la República durante dos periodos”, se lee en la inscripción de la referida placa, en la que también resaltan los nombres de Eduardo Pulgar -hoy preso- en su calidad de primer vicepresidente; y de Gregorio Eljach Pacheco, electo procurador general, cuando era secretario del Senado.

Para la congresista la placa es una ofensa a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en su gobierno

La iniciativa de Hernández, denominada Uribe no es el gran colombiano, se basa en que la placa de la discordia se fijó sin cumplir con los requisitos de ley. “Es decir, fue puesta de manera ilegal”, afirmó la congresista, que a su vez agregó que mantener la referida placa implica desconocer que durante el mandato de Uribe Vélez (2002-2010) “se dieron los nefastos falsos positivos”, además que se despojó, según ella, la dignidad a los trabajadores “y se le arrebató el sueño a miles de jóvenes”.

De la misma manera, lo acusó de ser el responsable de que se acabara con la producción agrícola y que promoviera “una guerra por encima del sueño de la paz”. Y propuso que en vez de este tipo de homenajes, se haga reconocimiento a otro de personajes del día a día en Colombia, entre ellos “los que dejan su vida en el territorio”; una idea que no tardó en ser refutada por Valencia, con un video en sus redes sociales que tuvo tanto adeptos como contradictores.

La senadora del Centro Democrático, con este video, defendió el legado del expresidente de Colombia, por cuenta de la intención de su colega, Esmeralda Hernández, de que se quite esta placa - crédito @palomavalencial/X

Dura respuesta de Paloma Valencia a la propuesta de Esmeralda Hernández

En efecto, la senadora uribista destacó las virtudes del ex jefe de Estado. “Hay senadores cuya mediocridad intelectual pretenden suplirla hablando mal del presidente Uribe, quien le ha hecho carrera a muchos de izquierda, cuya única gracia es hablar mal de él”, expresó en primer término en una publicación en su perfil de X, que profundizó en un video adjunto en el que se le vio posando frente a la placa que gestó esta nueva controversia entre sectores oficialistas y opositores.

Para la caucana, una de las políticas del círculo cercano del expresidente, Uribe Vélez es una persona que representa los valores de colombianos. Los mismos que, según ella, creen en la seguridad, en el estado austero y en la política social. Y, en rechazo a lo dicho por Hernández, aunque sin mencionarla de forma directa, invitó a los críticos del exgobernante de los colombianos que enfoquen sus esfuerzos a proyectos más importantes para el desarrollo de Colombia

“¿Por qué no proponen para el país? ¿Por qué no resuelven los problemas? Porque no ayudan a contribuir como lo ha hecho a él. Aprendan de los buenos líderes que tiene Colombia, No destruyan que es lo único que parece que saben hacer”, puntualizó la senadora, que quiere ser la candidata única de su partido, en una puja que tendrá que librar junto con María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Miguel Uribe Turbay y Paola Holguín.