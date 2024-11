Iván Name se mostró “feliz” pese a decisión de la Corte Suprema de investigarlo por escándalo en la Ungrd

Iván Name le salió al paso al anuncio de la Corte Suprema, sobre la investigación en su contra por su presunta participación en el caso de corrupción en la Ungrd - crédito Colprensa

Luego de que se conociera, el martes 5 de noviembre, la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de abrir investigación en contra del expresidente del Congreso Iván Name Vásquez, por su presunta participación en el megacaso de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), al presuntamente recibir un soborno por $3.000 millones, a cambio de aprobar las reformas del Gobierno de Gustavo Petro, el senador rompió el silencio.

Durante la plenaria del Senado, Name, que es investigado de haber cometido, al parecer, los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación, afirmó que es inocente de lo que se le acusa; tras los testimonios de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, ex subdirector de manejo de desastres de la entidad. La defensa del senador se centra en que las acusaciones carecen de fundamento y que más bien su posición fue de clara oposición a las iniciativas del Ejecutivo.

“Nunca recibí nada, ni pedí, ni me fue ofrecido para que beneficiara las reformas del Gobierno. Por el contrario, en la plaza pública, hasta el presidente, me ha señalado como causante de sus derrotas en las reformas y no porque sean las de él. Las reformas políticas que han venido aquí, en otros gobiernos, también las que no compartimos, se han hundido. Como se va a hundir la reforma de la política que ha presentado este Gobierno por segunda vez”, afirmó Name en la sesión.

El expresidente del Congreso señaló que no tiene en sus planes abandonar la jurisdicción de la Corte Suprema, ante la investigación por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros - crédito Canal Congreso

Cabe destacar que, en este caso, una de las sospechas era que el senador había delegado la dirección de algunas sesiones plenarias en la entonces vicepresidenta del Senado, María José Pizarro. Sin embargo, Name aclaró que su ausencia no tenía fines de favorecer la reforma pensional, como se denunció por algunos de sus opositores y se sugirió, incluso, por algunos medios de comunicación, que hicieron un análisis de las veces en que dejó en encargo la presidencia.

“Bienvenida la investigación”

Esta decisión del alto tribunal fue vista por el implicado como una oportunidad para limpiar su nombre. De hecho, el exsenador hizo pública su disposición para enfrentar este proceso judicial. “Bienvenida la investigación. Nunca abandonaré la jurisdicción de la corte para ser juzgado en otra instancia”, agregó Name, que reiteró que dijo sentirse “feliz” de ingresar a un salón de la Corte, como nunca lo ha hecho, en una muestra de que confía en su inocencia.

El expresidente del Congreso es señalado de haber recibido $3.000 millones de parte de Sneyder Pinilla, exsubdirector del Manejo del Riesgo de la Ungrd, para aprobar las reformas del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Canal Congreso

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el expresidente del Congreso, en el periodo 2023-2024, ve esta situación como una oportunidad para que “brille la justicia”, así sea tardía, pues “después de la tiniebla viene el sol”. Y agregó que, en su concepto, “la justicia es un gran logro de la humanidad, de la civilización, de la cultura. Y nosotros no debemos ser solamente respetuosos, sino devotos de la justicia, sea cual fuere su dictamen”.

Y dejó en claro que, además de su comparecencia ante el alto tribunal, solo prevé hablar de este asunto, como lo hizo, ante sus colegas, “porque no me pronuncio ante nadie más”. Insistiendo en que quería celebrar que la Corte le haya abierto una investigación formal, por más de que los delitos que pesan en su contra son graves, y de comprobarse su responsabilidad no solo le implicarían la muerte política, sino además la declaratoria de silla vacía para su colectividad, la Alianza Verde.

La investigación, según precisó la Corte Suprema, está relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Ungrd, en la que además de Vásquez habría intervenido el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas. “Como contraprestación a su gestión, los congresistas habrían recibido pagos en efectivo de manos del exsubdirector de Manejo de Desastres de la unidad, Sneyder Pinilla”, expresó el alto tribunal.