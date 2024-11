Con peluche en mano, la representante Ingrid Aguirre acusó al presidente de la Cámara de ‘hacerle conejo’ al proyecto de ley para los maestros: “Autoritario y misógino”

Ingrid Aguirre acusa al presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, de sabotear proyecto de ley de la mesada 14 para maestros - crédito montaje Infobae (Colprensa e Ingrid Aguirre/X)

La representante a la Cámara Ingrid Aguirre expresó su fuerte reproche contra el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, por no haber agendado el proyecto de acto legislativo que busca garantizar la mesada 14 para los maestros de Colombia.

En un contundente discurso, Aguirre le entregó simbólicamente un conejo al presidente Salamanca, en referencia a lo que consideró un “conejo” al proyecto de ley y a los derechos de los educadores.

Aguirre recordó que la semana pasada, el proyecto fue pospuesto debido a la falta de cuórum, cuando la mayoría de los congresistas estaban ausentes por compromisos políticos, lo que retrasó su discusión.

La representante Aguirre afirmó que se está haciendo un sabotaje con respecto al proyecto de ley de los maestros - crédito Íngrid Aguirre/X

Pese a que el proyecto estaba en primer lugar en el orden del día, Salamanca no lo agendó para su debate, lo que Aguirre calificó como una actitud “autoritario y misógina” que perjudica los derechos de los maestros.

La representante, quien también hizo referencia a la experiencia de Salamanca como exsecretario de Educación de Boyacá, instó a que el presidente de la Cámara asuma la responsabilidad en caso de que el proyecto no avance, destacando que la falta de apoyo para los derechos de los educadores debería avergonzarlo.

“No le sigas haciendo conejo al proyecto de ley de los y las maestras”, concluyó la representante Aguirre en sus declaraciones.

El proyecto de ley en Colombia busca restablecer la mesada 14, un pago adicional eliminado en 2004, que beneficiaría a más de 52.000 maestros. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó inicialmente la propuesta, que aún debe superar varios debates para convertirse en ley.

El representante Alejandro Ocampo explicó que este beneficio fue suprimido durante el gobierno de Álvaro Uribe y busca devolver derechos a los maestros y miembros de las Fuerzas Militares. La medida tiene respaldo de cien congresistas y se fundamenta en la existencia de fondos específicos que garantizan su viabilidad financiera.

La mesada 14, también conocida como prima de junio, es un ingreso adicional que reciben algunos pensionados, especialmente aquellos con menos de 15 salarios mínimos. La eliminación de este beneficio afectó a muchos docentes, y su restitución sería un acto de justicia social, según los impulsores del proyecto.

“Si se hunde es por su culpa, no por la mía”

La situación se agravó cuando Salamanca respondió a las críticas de Aguirre, defendiendo su actuación. En un mensaje en X, el presidente de la Cámara afirmó: “El Proyecto de Acto Legislativo (PAL) de la mesada 14 de los maestros lo he puesto 2 veces en el orden del día y ayer lo íbamos a anunciar para discutirlo hoy, pero la representante Ingrid Aguirre y otros no estaban en el registro y no se pudo anunciar. Así que si se hunde es por su culpa, no por la mía”.

Jaime Raúl Salamanca advirtió que ya había puesto en dos ocasiones el PAL para los maestros en Colombia - crédito Jaime Raúl Salamanca/X

Aguirre no tardó en responder, acusando a Salamanca de mentir. sobre su postura respecto al proyecto de ley. “No sea mentiroso presidente Jaime Raúl Salamanca, si usted mismo confirmó el día de ayer a todos los que le hablamos, que no lo iba a agendar y que solo se discutiría la reforma política”, expresó.

Además, le pidió “tener pantalones para asumir las consecuencias de sus decisiones”, exigiendo que el presidente responda a los maestros y maestras de Colombia.

Aguirre le volvió a responder a Salamanca en sus redes sociales con la foto del conejo, pidiendo que se mida de la misma manera la reforma judicial - crédito Ingrid Aguirre/X

Aguirre también cuestionó por qué Salamanca no había anunciado la exclusión del proyecto al inicio de la sesión, como sí lo hizo con la reforma política. Señaló que la decisión de no incluir el proyecto contraviene lo establecido en el artículo 80 de la Ley 5 de 1992.

“Es increíble que un ex Secretario de Educación de Boyacá le niegue a los docentes el derecho a una vejez digna”, agregó, criticando el actuar de Salamanca, quien consideró un “acto de mezquindad política”.

Por último, Aguirre reiteró su llamado a Salamanca para que asuma la responsabilidad de sus acciones y responda ante los maestros y maestras de Colombia. “Sea serio y respete que esto no es una dictadura”, concluyó.