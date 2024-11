The Offspring, leyenda del punk rock, confirmó concierto en Bogotá en el 2025

Su último álbum ha recibido elogios. Los retos para comprar entradas comenzarán a principios de noviembre - crédito Offspring

The Offspring ha anunciado su regreso a Colombia con un concierto exclusivo en el Movistar Arena de Bogotá, programado para el 23 de marzo de 2025. Este evento forma parte de su gira mundial ‘Supercharged’, según información disponible.

La banda, conocida por su distintivo sonido punk rock, está liderada por Dexter Holland y Noodles, y promete ofrecer un espectáculo inolvidable para sus seguidores en el país.

La preventa de entradas para el concierto comenzará el 5 de noviembre a las 12 del mediodía, exclusiva para clientes de Movistar, y se extenderá hasta el 7 de noviembre o hasta agotar existencias. Posteriormente, los clientes de los Bancos Aval y la billetera digital dale! tendrán acceso a una preventa del 7 al 9 de noviembre. La venta general se abrirá el 9 de noviembre a las 12 del mediodía, permitiendo a quienes se preinscribieron realizar su compra en las primeras tres horas.

El regreso de The Offspring a Colombia sigue al éxito de su presentación en el Festival Estéreo Picnic 2024. La banda, que ha vendido más de 45 millones de álbumes a nivel mundial, ha sido un pilar del punk rock desde su formación en 1984 en Garden Grove, California.

Su alineación actual incluye a Todd Morse, Brandon Pertzborn y Jonah Nimoy, quienes continúan llevando su música a audiencias globales.

El nuevo álbum de la banda, titulado Supercharged, ha sido producido por Bob Rock y ha sido destacado por su sonido potente y claro. Canciones como Come To Brazil y The Fall Guy reflejan el estilo pop-punk característico de The Offspring. Dexter Holland ha expresado que este álbum representa el mejor sonido que han logrado hasta ahora.

The Offspring es reconocida por su contribución al resurgimiento del interés comercial en el rock durante la década de 1990, junto a otras bandas californianas como Green Day y Rancid. Su música ha dejado una marca indeleble en la escena del punk rock, consolidando su legado a lo largo de más de tres décadas.

Gira de Tierra Santa llevará el heavy metal a cinco ciudades colombianas en 2025

Tierra Santa, la reconocida banda española de heavy metal, ha anunciado una serie de conciertos en Colombia para marzo de 2025. Según un comunicado reciente, el grupo se presentará en cinco ciudades del país sudamericano, ofreciendo a sus seguidores la oportunidad de disfrutar de su música en vivo.

La gira forma parte de una estrategia para fortalecer su conexión con el público latinoamericano, donde el género tiene una base de fanáticos apasionada.

Formada en 1997 en Logroño, España, Tierra Santa ha ganado reconocimiento internacional por su habilidad para fusionar potentes riffs de guitarra con letras inspiradas en temas históricos y literarios.

A lo largo de su carrera, la banda ha lanzado numerosos álbumes que han sido bien recibidos tanto por la crítica como por el público, consolidándose como uno de los referentes del género en el mundo hispanohablante.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre los precios de las entradas, los lugares específicos de los conciertos o la disponibilidad de la boletería, se espera que esta información se haga pública en las próximas semanas.

La gira promete ser un evento destacado para los seguidores del metal en Colombia, quienes podrán disfrutar de los éxitos de Tierra Santa en un entorno en vivo.

La visita a Colombia es parte de un esfuerzo más amplio de Tierra Santa para reafirmar su presencia en América Latina. La banda busca ofrecer a sus seguidores una experiencia musical inolvidable, aprovechando la oportunidad para conectar con su audiencia en una región donde el heavy metal goza de gran popularidad.