Mary Méndez denunció la pérdida de una alta suma de dinero por problema que tuvo con un cajero: los detalles de lo que pasó

Mary Méndez, la conocida presentadora de La red, el programa que se presenta los fines de semana en Caracol Televisión, denunció el fin de semana a través de sus redes sociales la pérdida de una importante suma de dinero tras un intento fallido de consignación en un cajero automático de Davivienda.

La conductora de televisión, de 48 años de edad, explicó en su cuenta de X cómo fue la desafortunada experiencia que vivió, y expresó su frustración, no solo por la plata que perdió, sino también la falta de soluciones por parte de la entidad bancaria.

De acuerdo con sus declaraciones y las imágenes que compartió, el incidente ocurrió cuando intentó realizar un depósito en su cuenta de ahorros a través de un cajero multiservicio de Davivienda. Sin embargo, el dinero nunca fue consignado.

“Señores Davivienda, intenté hacer un depósito a mi cuenta de ahorros por medio del cajero de multiservicios y el cajero se quedó con gran parte de mi depósito, me devolvió una pequeña suma y se quedó en el estado del video (muestra en las imágenes que la pantalla del banco dice ‘Transacción en proceso’), prosigo a llamar a la línea de atención y recibo todo menos ayuda”, reveló la presentadora.

Al percatarse de que el cajero no finalizaba la operación, Méndez llamó a la línea de atención al cliente del banco Davivienda, pero, según relató, la colaboración que recibió fue completamente insatisfactoria.

“Recibo todo menos ayuda”, comentó. “Me comunica el funcionario que no abandone el cajero, que se comunicarán conmigo; aquí llevo más de 45 minutos y no hay solución”.

Luego de una larga espera y sin respuestas claras, Méndez recurrió a las redes sociales para visibilizar su caso. Incluso, por medio de Instagram, consiguió que alguien le ofreciera apoyo, aunque la respuesta no fue inmediata.

“Me preguntó: ¿Dónde quiere que le depositemos su plata? Le dije que a donde la iba a depositar inicialmente, a mi cuenta bancaria y necesito que lo hagan inmediatamente porque para eso vine a depositar hoy, pero me dice que es que eso se demora 24 horas. Veremos a ver cuál es la resolución y confío en que sea la única que estoy esperando y es que mi plata aparezca en mi cuenta”, dijo la presentadora en sus historias de Instagram, confirmando que les contará a sus seguidores cuál es el desenlace de la situación.

Mary Méndez dijo que le informaron que tenía que realizar un procedimiento para recuperar su dinero, pero tomaría aproximadamente 24 horas, un plazo que no dejó tranquila a la presentadora.

Además, varios seguidores le comentaron que habían pasado por experiencias similares, pero que el banco no les había dado solución alguna y los dineros se habían perdido, así que se mostró molesta al respecto.

Mary Méndez perdió una semana dinero tras hacer una consignación en un cajero Davivienda - crédito @MENDEZMARY55/X

Ante esto, Mary Méndez se mostró decidida a no dejar el caso sin resolver y envió un mensaje contundente a la entidad financiera.

“No se me van a quedar con la plata. Por eso he documentado cada uno de los pasos, no pueden jugar así con la plata de la gente. (...) Dijeron que debería quedar resuelto en 24 horas. Veremos la resolución, espero que sea la única que estoy esperando y es que mi plata aparezca en mi cuenta”.

El caso de Mary Méndez ha generado indignación entre sus seguidores y ha vuelto a poner sobre la mesa la seguridad y eficacia de los cajeros automáticos, así como la calidad de atención al cliente en situaciones de emergencia.

Ahora, sus seguidores están a la expectativa de una pronta respuesta por parte de Davivienda, mientras la presentadora sigue documentando cada paso en esta situación que, según ella, no está dispuesta a dejar sin resolver.