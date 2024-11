Gobierno asegura estabilidad en suministro de gas y energía tras mantenimiento de planta regasificadora

- crédito Ministerio de Minas y Energía

El mantenimiento de la planta regasificadora del Caribe concluyó en la mañana del 5 de octubre sin que esto afecte el suministro de gas y energía en el país, de acuerdo con el Gobierno.

Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, anunció que Colombia mantiene un suministro sólido de estos recursos y que no se prevé escasez ni racionamientos. Las estrategias actuales, afirmó, asegurarán el abastecimiento sin necesidad de importaciones adicionales de gas en el futuro inmediato.

Camacho enfatizó que incluso en situaciones extremas, como un intenso fenómeno de El Niño, Colombia cuenta con reservas suficientes para cubrir la demanda durante los próximos dos años. Según datos proporcionados por el operador de mercado, los contratos actuales, junto con medidas regulatorias y operativas implementadas recientemente, fortalecen el suministro de gas a nivel nacional.

A nivel nacional ha habido debate por abastecimiento de gas - crédito Colprensa

Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), proporcionó detalles adicionales sobre el inventario de gas, indicando que la capacidad total para venta ininterrumpida ha aumentado en 68 gigabtu diarios, de los cuales 40 gigabtu corresponden a gas importado.

Aunque este gas importado está disponible, Velandia explicó que no sería necesario utilizarlo en este momento, ya que la producción local cubre la demanda de Ecopetrol y otros sectores.

Para los agentes y generadores que puedan necesitar adquirir gas adicional, el Ministerio de Minas y Energía emitirá circulares en los próximos días, permitiéndoles cubrir cualquier déficit.

En paralelo, el Gobierno sigue centrado en la recuperación de embalses, con una serie de medidas que incluyen la suspensión temporal de exportaciones de energía a Ecuador y un aumento en la generación con plantas térmicas. Actualmente, los embalses nacionales están cerca del 57% de su capacidad, con el objetivo de alcanzar el 70% a fin de año, lo que garantizaría un suministro estable en 2025.

El Gobierno reafirma así su compromiso de asegurar la estabilidad energética del país, en un esfuerzo conjunto que equilibra tanto la demanda como la disponibilidad de recursos.

En el país se presenta una reducción de reservas de gas crítica: y es que, si se miran los datos de los últimos 15 años, las cifras se han desplomado un 48,93 % entre 2007 y 2022 - crédito Naturgas

Contexto de tensión por el gas

Antes de esta operación, el Ministerio de Minas y Energía expidió la resolución 40444 de 2024, en la que se establecía un racionamiento programado para las fechas mencionadas, lo que generó una oleada de críticas por varios sectores en el país.

Una de ellas fue Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, quien sostuvo que aunque, en el momento, no se contempla esa medida, el país no está lejos de que sea una realidad.

“Hay un déficit de gas natural local y no es una alarma, no es una alerta, no es una narrativa, es una realidad. Eso se confirma con las cifras que ha publicado el Gestor del Mercado. Pero también se ratifica con el racionamiento de gas natural que tuvimos hace un mes y porque el 18 de octubre se cerró el periodo de comercialización de gas natural de los campos de producción más grandes del país y no se presentó ni una sola oferta para vender gas en el 2025, 2026 y años siguientes”, explicó Murgas en declaraciones a los medios de comunicación.

Colombia decide no reanudar la exportación de electricidad a Ecuador debido a condiciones climáticas desfavorables - crédito @andrescamachom_/X

No obstante, el ministro Andrés Camacho mencionó reiteradamente que el mantenimiento a la única planta regasificadora del país no iba a generar cortes en el servicio de gas para los hogares colombianos.

“No se trata de un racionamiento de gas para hogares ni para el comercio y no tiene ningún impacto para la ciudadanía, solo es un proceso de rebalanceo de unidades y cantidades de gas para hacer el mantenimiento”, expresó el jefe de la cartera en sus redes sociales.

Han sido varios los gremios que han emitido alertas generales sobre lo que ven como un inminente racionamiento de gas a nivel nacional. Este tema se ha convertido en una disputa entre sectores privados y Gobierno.