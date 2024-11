Padre e hijo murieron en aparatoso accidente cerca a Calarcá, Quindío

Mueren padre e hijo en aparatoso accidente de carretera - crédito crédito Pixabay

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del sábado, 2 de noviembre, cobró la vida de dos personas en el departamento de Quindío. El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 82 + 920 de la vía que conecta La Uribe con Calarcá, cuando un vehículo pequeño impactó violentamente contra un camión que circulaba en sentido contrario.

El incidente, captado por cámaras de seguridad, muestra cómo, tras el paso de una motocicleta, el automóvil colisiona de frente contra el camión de carga. Producto del impacto, los dos ocupantes del automóvil salieron despedidos del vehículo, sufriendo heridas que resultaron fatales. Las víctimas fueron identificadas como Raúl Andrés Cobo Lotero y su hijo, Andrés Felipe Cobo Laverde, generando un profundo dolor en su familia y comunidad.

Grave accidente dejó dos muertos en vía del Quindío - crédito @ReporterosLínea/X

Eran aproximadamente las 3:30 de la mañana cuando se registró el accidente. Equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar para brindar asistencia, sin embargo, no pudieron salvar a los ocupantes del automóvil. Uno de ellos falleció en el sitio, mientras que el otro murió tras ser trasladado a un centro médico. Además, se reportó una tercera persona lesionada que se encuentra fuera de peligro; no obstante, no se ha confirmado su identidad.

El conductor del camión, que transportaba frutas, resultó ileso y no presentó heridas de gravedad. Las autoridades locales, representadas por Mario Augusto Castaño, secretario de Gobierno de Calarcá, confirmaron que las placas del automóvil eran GQS459. Castaño expresó sus condolencias a la familia y enfatizó en la necesidad de respetar las normas de tránsito.

“Queremos hacer un llamado a la responsabilidad al volante, ya que este tipo de situaciones afectan profundamente a las familias y son evitables si se adoptan medidas de precaución al conducir”, señaló el funcionario en Caracol Radio.

Accidente en La Línea dejó dos muertos - crédito @Reporteroslinea/X

La causa exacta del choque aún es incierta, y las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los detalles del siniestro. En cuanto a la seguridad vial en Colombia, la situación sigue siendo preocupante, especialmente por la imprudencia de algunos conductores. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en lo que va de año se han reportado 5.946 muertes en siniestros viales, una leve disminución en comparación con el mismo periodo de 2023.

Este trágico accidente pone de relieve la importancia de la prudencia al volante y la necesidad de un mayor compromiso con las normas de tránsito para evitar tragedias similares.

Recomendaciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para un viaje seguro

Antes de emprender un viaje por carretera, es crucial asegurarse de que el vehículo esté en óptimas condiciones para evitar contratiempos. Un aspecto fundamental es verificar que el kit de emergencia esté completo, conforme a lo estipulado en el código nacional de tránsito. Este debe incluir un gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, señales de carretera en forma de triángulo reflectivo, un botiquín de primeros auxilios, un extintor, tacos para bloquear el vehículo, una caja de herramientas básica, una llanta de repuesto y una linterna.

Además, según recomendaciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es esencial revisar el estado de las llantas. Esto implica verificar la presión y el desgaste del labrado mediante un medidor de profundidad o asegurarse de que el testigo de desgaste no toque la superficie.

Otro punto crítico es el sistema de frenos. Antes de encender el motor, se debe presionar el pedal de freno para comprobar que no descienda demasiado, lo que podría indicar fugas. También es importante revisar el desgaste de discos y pastillas o zapatas, y asegurarse de que el freno de mano funcione correctamente. Si se detectan ruidos inusuales, es recomendable acudir a un servicio especializado.

Recomendaciones de la Ansv para conducir en temporada de lluvias - crédito Ansv

La verificación de los niveles del motor es otro aspecto por considerar. Se debe comprobar que el nivel de refrigerante sea el adecuado, así como el nivel de aceite del motor, el agua del limpiaparabrisas y el líquido de frenos. Asimismo, es fundamental revisar el estado de las luces del vehículo, asegurándose de que las luces de tránsito, altas, intermitentes, de frenado y de reversa funcionen correctamente.

Se debe verificar que los cinturones de seguridad no presenten cortes ni desgaste excesivo y que los anclajes funcionen adecuadamente. También es importante ajustar los espejos laterales y el retrovisor central para minimizar los puntos muertos.