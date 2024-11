Gustavo Petro sigue sin pronunciarse en polémicos casos de Diego Cancino y Andrés Hernández, miembros de su Gobierno

Gustavo Petro ha sorprendido, incluso, a sus seguidores, por su silencio con respecto a dos de los miembros de su proyecto - crédito AP

Ha transcurrido una semana desde que se conocieron las graves denuncias en contra del exconcejal de Bogotá y que había sido postulado a la presidencia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Diego Cancino; y 12 días desde que un medio de comunicación, El País de España, reveló los duros señalamientos hacia el cónsul de Colombia en México, Andrés Camilo Hernández. Y hasta el momento, el silencio del presidente de la República, Gustavo Petro, es por demás llamativo.

El jefe de Estado, a diferencia de sus duros señalamientos contra, por ejemplo, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), César Lorduy, acusado de presuntamente haber asesinado a una exnovia y, también, de acoso sexual hacia la congresista Ingrid Aguirre, de Fuerza Ciudadana; en estos dos casos se ha caracterizado por no emitir pronunciamiento alguno. Lo que no ha pasado desapercibido por sus contradictores políticos, que se cuestionan el porqué de su actitud.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Diego Cancino, el exfuncionario del Gobierno Petro que tiene en aprietos al presidente

En el caso de Cancino, a medida que pasan los días se conocen nuevos casos de lo que sería un patrón de comportamiento contra las mujeres que lo rodeaban, pues a las acusaciones iniciales de la funcionaria del Ministerio del Interior Viviana Vargas Ávila, se sumaron comprometedoras conversaciones en las que personajes como Amaranta Hank, la periodista Ana María Vélez y, recientemente, la excandidata al Concejo de Bogotá Liliana Castañeda Morales, lo dejarían en evidencia.

El exconcejal de Bogotá, exviceministro del Interior y que había sido designado como presidente de la SAE, Diego Cancino, afronta duros señalamientos por presunto acoso sexual - crédito Concejo de Bogotá

“Me siento defraudada, y mi círculo cercano sabe lo que me ha afectado estrellarme con la realidad sobre alguien en quien confié como amigo, así que comparto mi relato como un ejercicio de coherencia con mi propia práctica feminista y con lo que creo que hay que hacer”, afirmó Castañeda Morales, en una denuncia que hizo el domingo 3 de noviembre a través de su cuenta de X, en la que explicó –en detalle– lo que ocurrió con el excabildante distrital.

Sobre este asunto, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, expresó que ya se abrió una investigación contra Cancino por estos presuntos actos, en los que existe la posibilidad de que se configuren varios delitos. “Ya tenemos definido el programa metodológico, el fiscal ya lo hizo. Ya se han recibido algunas diligencias, se recibieron unas entrevistas, se ordenó inspeccionar algunos medios telefónicos en los que podía existir chats, entre otros”, expresó Camargo.

Andrés Hernández, pese al escándalo, continúa como cónsul de Colombia en Ciudad de México - crédito Consulado de Colombia en México

Andrés Hernández y los escándalos por los que Gustavo Petro aún no se pronuncia

Lo mismo acontecería con Hernández, que fue señalado por una de sus exsubalternas, Sonia Cuesta, que lo acusó de quedarse con al 15.000 y por 9.564 dólares, respectivamente, producto de sus ahorros para la vejez, de los cuales el funcionario solo habría devuelto 5.000. Además de las denuncias por presunto acoso laboral hechas por Sandra Milena Babativa, funcionaria del Consulado de Colombia en México, al poner en evidencia tratos denigrantes en su contra.

“Quedamos en que el cónsul me iba a transferir los dineros, abandoné México después de vivir una vida allá y así se hizo. Cuando llegué a Colombia le mandé los datos y pedirle que me mandara el dinero, le empecé a recordar que los necesitaba, me decía que sí, pero nunca ocurrió”, afirmó Cuesta, en diálogo con W Radio, en lo concerniente a esta situación, que la tiene en aprietos luego de salir del país norteamericano.

Asimismo, el funcionario afronta una investigación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, por concepto de 12.700 dólares que no habría devuelto, y que destinó para los honorarios de un profesional en derechos humanos, sin tener la autorización de la entidad para tal fin.

“La entidad ha requerido al Funcionario para que de las explicaciones correspondientes por las denuncias y presuntas faltas que se hayan cometido en las situaciones en las que se ha visto involucrado y han revelado los medios de comunicación recientemente”, fue el comunicado que emitió la entidad, cuyo titular es Luis Gilberto Murillo, en la misiva que entregó a los medios y la opinión pública el 31 de octubre del 2024.