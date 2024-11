Denuncian a motociclista que arrastró un chivo por varios metros: el animal se golpeó la cabeza con el pavimento

La denuncia se difundió el 31 de octubre y continúa viralizándose - crédito @RCAnimal / X

A través de redes sociales se viralizó un impactante acto que generó conmoción en la comunidad de Ibagué, por medio de un video en el que se ve a un motociclista transportando de manera cruel a un chivo, pues el cuerpo del animal quedó parcialmente suspendido y se ve cómo se golpea repetidamente contra el pavimento.

El caso ocurrió en la carrera Quinta, en inmediaciones del Éxito de la 80, y en las imágenes se puede ver cómo el motorizado, identificado por la placa HYL86G, se movilizaba a gran velocidad mientras un ciudadano intentaba grabar y seguir el suceso para realizar la respectiva denuncia. El video fue publicado en las plataformas digitales y la indignación ciudadana no se hizo esperar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ante la gravedad de esta situación se pronunció Milton Restrepo, exsecretario de Gobierno de Ibagué y defensor de los derechos de los animales, que expresó su repudio a través de su cuenta en X, anteriormente conocida como Twitter, donde aseguró que “Es indignante ver cómo algunos animales maltratan a los seres sintientes”.

Restrepo exigió, además, una intervención de las autoridades y realizó un llamado a la comunidad: “Se busca a este hombre en moto para denunciarlo por maltrato animal”, así mismo pidió a la Policía de Ibagué y la inspección ambiental que tomen cartas en el asunto, pues las crudas imágenes han incrementado la presión sobre las autoridades locales para abordar con firmeza este y otros casos de maltrato animal.

El sujeto utilizó su moto para transportar al animal sin percatarse de su seguridad - crédito Freepik

Cabe mencionar que el ciudadano que grabó la situación siguió al motociclista hasta el barrio Las Margaritas y en un momento pudo interceptarlo brevemente, exigiendo que acomodara mejor al animal, que ya tenía heridas en su cuerpo. Sin embargo, el sujeto no hizo caso a la petición y respondió de forma agresiva para después continuar su trayecto.

El video muestra cómo el chivo sufría mientras su cráneo golpeaba las aceras, lo que fue duramente criticado por organizaciones protectoras de animales y poner de manifiesto la necesidad de acciones más concretas y reformas legales que castiguen este tipo de actos.

Por medio de las redes sociales, los ciudadanos demostraron su rechazo por la falta de reacción de las autoridades, debido a que el motociclista no fue detenido. Por esta razón, la comunidad exige respuestas y acciones por parte de la justicia en Ibagué, donde estos videos han desatado un intenso debate sobre la eficiencia de las leyes de protección animal.

Además de Restrepo, otras voces se han sumado al llamado por justicia. Los comentarios en redes sociales reflejan el rechazo generalizado y demandan un sistema legal más rígido que evite la impunidad en casos similares: “Por favor hagan algo! Es imposible ver que siga ocurriendo esta crueldad!” y “Esta es demasiada crueldad, este monstruo que no escucho al señor que le dijo que el animal estaba sangrando y no paro debe ser multado y llevado a la cárcel. Justicia con los animales”.

Aún no se conoce qué fue de la vida del animal - crédito Freepik

La presión no solo proviene del ámbito local, sino que otras ciudades colombianas han empezado a expresar su descontento con lo sucedido a través de diferentes plataformas, visibilizando un problema que no solo es local, sino nacional, pidiendo acciones en cuanto al bienestar animal para provocar un cambio en las políticas públicas respecto a la defensa de los animales.

El llamado de los ciudadanos es claro: detener al responsable y garantizar que los animales no sigan siendo trasladados en condiciones inadecuadas en las vías públicas, no solo en el Tolima, sino en todo el territorio nacional. Además de exigir una mejor respuesta de las autoridades en estos casos para velar por la seguridad de aquellos que no tienen voz.