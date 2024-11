Tras la captura de ‘El Diablo’, familiares de víctimas de tirapiedras en Medellín esperan más capturas: “Es un paso, pero falta”

Habitante de la calle capturado en Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

La captura y posterior judicialización de William Benavides, conocido como alias El Diablo, generó tranquilidad a los familiares de víctimas de ataques con piedras contra conductores de carros y motos en varios puntos de la ciudad de Medellín.

Aunque la decisión de un juez de control de garantías de trasladar a un centro carcelario al hombre de 41 años por la muerte de un motociclista en la capital antioqueña, hicieron una petición a las autoridades locales para mantener la seguridad en la ciudad y evitar que otros sujetos persistan en la práctica mortal, afectando a los conductores de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

“Considero que es un paso muy grande el que se ha dado y agradecemos a la administración de Medellín y a las autoridades que estamos viendo resultados. Pero también les pido, de una forma muy grande, que no nos abandone con esos puentes”, dijo un familiar de las víctimas con identidad protegida, en diálogo con Noticias Telemedellín.

Así fue la captura de alias El Diablo

De acuerdo con la investigación, la muerte del motociclista ocurrió el pasado primero de septiembre, cuando el hoy procesado había lanzado una roca a un motociclista que se movilizaba por el barrio Sevilla de Medellín, en un aparente intento de hurto; el lanzamiento de la roca impactó fuertemente en el pecho del motociclista y generó que se chocara contra un poste de concreto, causándole su fallecimiento de forma instantánea.

La víctima fue identificada como James Orlando Gutiérrez Gil, de 33 años, que falleció por un trauma contundente cerrado en el tórax, según el dictamen emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal.

En los hechos también resultó herida Luisa Fernanda Guevara Flores, de 28 años, quien viajaba como parrillera y era la compañera sentimental del motociclista fallecido.

Tras dos meses de investigación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anuncio que uniformados de la Policía nacional junto con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de este sujeto, quien no aceptó su responsabilidad en el delito de homicidio agravado, por lo que fue trasladado hasta un centro penitenciario de la ciudad.

“Gracias a la Fiscalía General y a la Policía Nacional por el trabajo articulado que permitió, luego de una investigación y una orden judicial, la captura del habitante de calle denominado “el diablo” como presunto responsable de la muerte de un motociclista al haberle lanzado una piedra. Esta persona deberá responder ante la justicia por el delito de homicidio agravado”, comentó el mandatario distrital en su cuenta de X.

Habitantes de calle reciben pagos para lanzar las piedras a carros y motos en Medellín

Adicionalmente, el alcalde de la capital antioqueña denunció la existencia de un modus operandi que estarían utilizando varias estructuras delincuenciales de la ciudad junto con habitantes de calle.

En un video divulgado en las redes sociales, uno de los presuntos lanzadores de piedras menciona que recibe dinero para que este le tire piedras a los carros y motos que circulen en uno de los puentes de la ciudad. De hecho, durante el pasado mes de octubre, ciudadanos denunciaron que este tipo de situaciones se siguen presentando en la capital paisa, por lo que pidieron a las autoridades mayor control en las zonas donde hay presencia de habitantes de calle.

Justamente, el alcalde Federico Gutiérrez mencionó que este tipo de hechos no son normales, y pidió a las autoridades para encontrar a los responsables intelectuales de estos casos denunciados por la comunidad. “Lo que ha venido sucediendo con habitantes de calle no es normal. Juzguen ustedes. A estas alturas ya no me extraña que haya gente que sea capaz de hacer esto. Han hecho cosas peores”, expresó Gutiérrez en una rueda de prensa.

Entre tanto, las secretarías de Infraestructura y Movilidad de Medellín informaron que, para el mes de noviembre, se instalarán barreras de protección en los puentes de la ciudad antioqueña, con el propósito de que este tipo de casos no vuelvan a ocurrir.