Testigo reveló que hubo esperanza de que uno de los menores asesinados en Engativá se salvara: “Vamos a reanimarla”

Mientras Darwin Beltrán, que está siendo juzgado por el asesinato de sus hijos de 4 y 7 años en Engativá, no aceptó los cargos por homicidio agravado, se siguen conociendo detalles de uno de los crímenes más escabrosos que se han registrado durante 2024 en Colombia.

Cabe recordar que Beltrán es señalado de asesinar con un arma blanca a Santi Esteban Beltrán y Susan Camila Beltrán, a quienes mostró sin vida desde la ventana de una vivienda a su expareja, provocando que los residentes de la zona se aglomeraran frente a la propiedad buscando hacer justicia por mano propia.

Sobre esos momentos de tensión, Oswaldo Sánchez, conductor del vehículo de carga que estaba parqueado frente a la vivienda en la que se registraron los hechos, reveló en el pódcast Más allá del silencio, que antes de la agresión que sufrió Beltrán, el interés de los testigos estaba en intentar salvar la vida de los menores.

En un aspecto de los hechos que se desconocían, Sánchez recordó que luego de que Beltrán abrió la puerta de la casa, él ingresó junto a su pareja que es enfermera y dos hombres más, uno de ellos era un sujeto que afirmó en repetidas ocasiones ser un doctor.

“Nos decía «yo soy doctor, necesitan ayuda». Él observa, se acerca y me dice «los niños están muertos o están agonizando», a mí se me abrió esa esperanza de que los niños estuvieran con vida”.

Sánchez afirmó que no olvida que al ingresar a la habitación en la que estaban los niños, el presunto asesino tenía su mirada perdida y ya no tenía la actitud agresiva de cuando mostró a los menores por la ventana.

“El doctor llega y le pega una patada al cuarto, él (Darwin Beltrán) está sentado, había alzado a los niños del piso, había tratado de limpiar la escena y estaba sentado mirando al piso, como si se le hubiera quitado la loquera. Estaba ido, como pensando en lo que había hecho, yo creo que ese muchacho pensó en la magnitud del problema, porque afuera había muchísima gente”.

Además, recordó que el presunto doctor intentó reanimar a la niña de siete años, pero a los pocos segundos de que ingresaron a la vivienda, la pequeña dejó de respirar.

“Él (el presunto médico) le dijo a mi pareja «al niño no lo toque porque no hay nada que hacer; la niña, vamos a reanimarla». En ese momento, no la alcanzaron ni a tocar y la niña murió, mi pareja me mira y me hace que no, que la niña murió”, declaró Sánchez.

En ese momento, el conductor recordó que un cuarto hombre había ingresado a la vivienda, pero a diferencia de los demás, este sujeto no soportó ver la escena del crimen.

“Cuando me dice eso, me dio muchísima ira, con nosotros entró otra persona, pero él entró, vio los niños y salió, en los videos se ve que sale e intenta como desmallarse del impacto”.

Sánchez lamentó no haber podido haber hecho más por salvar a los menores, puesto que él había permanecido varios minutos adentro del vehículo de carga frente a la casa, pero aseguró que en ningún momento escuchó gritos de los niños pidiendo ayuda.

“No sé cuanto tiempo duro ese tipo haciendo eso, pero lo que se es que cuando ella me dice lo de la niña, me da rabia y comenzamos a golpearlo, él no hacía nada, estábamos como tratando de sacar esa ira… Si yo hubiera escuchado algo, así hubiera arriesgado mi vida, yo lo hubiera hecho por salvar a los niños”.

Por último, indicó que la Policía Nacional salvó a Beltrán de ser linchado por los residentes de la zona, que tras conocer que había terminado con la vida de sus hijos, querían «hacer justicia ellos mismos»”.

“Cuando lo sacamos, a los dos o tres segundos llegó la moto de la policía, de la llamada que hice pasaron unos 25 minutos. Cuando lo sacamos se botaron como cuatro o cinco a pegarle, donde lo dejen ahí, yo creo que la gente lo mata”.