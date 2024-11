Senador que apoyó al Pacto Histórico aseguró que a la coalición le quedó grande gobernar a Colombia y por eso se va de ella

Paulino Riascos, senador y presidente del partido ADA - crédito Colprensa

El presidente del partido Alianza Democrática Amplia (ADA), y senador del Pacto Histórico, Paulino Riascos, aseguró que se irá de la coalición que apoya al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez.

Según el senador, la coalición no supo gobernar a Colombia, advirtiendo que la ministra de la Igualdad, Francia Márquez, se encuentra “encadenada”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En entrevista con Semana, Riascos aseguró que la decisión de alejarse de la colectividad es para “recuperar el rumbo de Colombia”, especialmente con el orden público.

El senador afirmó que el martes 5 de noviembre de 2024, darán a conocer la declaración de independencia del partido ADA.

Pacto Histórico quedó inhabilitado para las elecciones legislativas del 2026 - crédito https://pactohistorico.com/

“Diremos que ya no nos sentimos parte del Pacto Histórico y pasaremos a la independencia. Conclusión: no voy más en el Pacto Histórico”, indicó Riascos.

Además, aseguró que su mayor decepción con el Pacto Histórico, es que a muchos “aliados” que llegaron a la coalición los han tratado de llevar a la izquierda, explicando que no hace parte de esa tendencia política.

“No soy un hombre de izquierda, tampoco de derecha, me han querido llevar forzado al uribismo, eso no va a pasar conmigo. Me pregunta por el presidente y hay cosas en las que no he estado de acuerdo, fui respetuoso con él cuando había diálogo. La izquierda que acompañó al presidente, en su mayoría, ha sido muy dura con quienes acompañamos y rodeamos el proceso para sumar mayoría. Eso me decepcionó”, indicó el congresista.

Paulino Riascos afirmó que la relación con el presidente Gustavo Petro se vio afectada por culpa de quienes conforman el Pacto Histórico, resaltando que no fue presidente del Senado de la República en la primera legislatura por petición del jefe de Estado. Luego de la salida de Roy Barreras por doble militancia, Alexander López Maya lo reemplazó como presidente del Congreso.

Alexander López Maya, actual director de la Departamento de Planeación Nacional y expresidente del Senador - crédito @AlexLopezMaya/X

“Tengo que decirle al país que tenía una excelente relación con Petro, pero esa relación la dañó la gente que integra el Pacto Histórico. Sin embargo, el mandatario no se detuvo a escucharme, a mirar cómo votaba respaldando al Gobierno, y les creyó a quienes le hablaban al oído. Él me respondía, me hacía sugerencias, recomendaciones, me pedía evaluar cosas y yo lo hacía”, manifestó.

Según Riascos, la postura de Gustavo Petro después de aceptar su petición fue lo que más le “dolió”, ya que afirmó que no fue valorado por la coalición ni por el propio mandatario.

Paulino Riascos aseguró que la postura de Gustavo Petro después de aceptar su petición fue lo que más le “dolió” - crédito César Carrión/Presidencia

“Me dolió mucho el trato que me dieron de ahí hacia adelante. El Gobierno no me llenó las expectativas y debo seguir buscando la construcción y el respeto por nuestro país desde la política”, expresó.

Asimismo, indicó que la última vez que habló con el presidente Petro fue con la elección del presidente del Senado para la segunda legislatura, que enfrentó a Angélica Lozano e Iván Name, ambos de la Alianza Verde. El congresista resaltó que el sector político con el cual se siente representado es el “alternativo”.

“Ese día le llegó la información de que yo no había apoyado a Angélica y me lo dijo. Yo le respondí: presidente, no me sirve de nada estar en el Pacto Histórico porque obre bien u obre mal, lo único que les ha interesado es dañarme la imagen con usted. Ese día le dije que contemplaba apartarme del Pacto Histórico. De tantos senadores del Pacto que no votaron por Angélica Lozano, la única noticia que le llegó al presidente es que yo no había votado por ella”, expresó Riascos a Semana.

Finalmente, el senador Paulino Riascos explicó que al partido ADA no le cumplieron con los acuerdos firmados con el Pacto Histórico, afirmando que el trato que ha recibido no es el adecuado, razón por la cual tomó la decisión de alejarse de la colectividad que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia.