Gustavo Petro arremetió contra Enrique Peñalosa: “Si cree que la ciudad puede vivir sin agua por pavimentar el suelo, pues se equivocó”

El presidente Gustavo Petro de nuevo arremetió en contra de las diferentes administraciones que ha tenido la ciudad de Bogotá y en las últimas horas por medio de una publicación en X se despachó en contra del exalcalde Enrique Peñalosa y el alcalde Carlos Fernando Galán por las gestiones en sus mandatos.

En su cuenta de X el 31 de octubre el presidente escribió porque la capital está en medio de una emergencia por el suministro del agua y algunos están pensando en acabar con la Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen adjuntando uno de los enlaces de una noticia en el que la administración local lo señala por querer bloquear al proyecto de la Avenida Boyacá.

Peñalosa respondió haciendo señalamientos a la ex alcaldesa Claudia López y a Petro sobre la no realización de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y la Av. Boyacá, acusando de la congestión en la movilidad, además de negar cualquier lazo de esta situación con la reserva y el desabastecimiento de agua:

“Cada vez que estén en un trancón al norte de Bogotá no olviden que @petrogustavo y @ClaudiaLopez bloquearon la ALO y la Ave Boyacá. La Reserva Forestal Van Der Hammen es muy especial en el mundo pues es la única reserva forestal que no tiene árboles sino en el 1,3% de su área, que es toda privada, pues solo tiene invernaderos, cultivos y barrios y son predios privados a los que no se puede ir. Y por supuesto no tiene absolutamente nada que ver con el suministro de agua de Bogotá, ni en Chingaza, ni en la parte alta del río Bogotá, ni en el Tunjuelo. Son los shows falsamente ambientalistas de @petrogustavo mientras quema petróleo paseando en su avión por todas partes”, escribió.

En la respuesta el mandatario aseguró que los temas de movilidad van en direcciona a soluciones como tranvías hasta la sabana de Bogotá, mientras que la realización de obras no soluciona las problemáticas que en la actualidad están viviendo los embalses y los cortes en el suministro del líquido que se han implementado por la escasez del mismo:

“El trancón lo quita con tranvías poderosos en la sabana, y con mucho suelo dedicado a bosques y agricultura y no a la especulación inmobiliaria. Y si cree que la ciudad puede vivir sin agua por pavimentar el suelo, pues se equivocó”.

Concejal radica proyecto para afrontar crisis hídrica en Bogotá

Bogotá enfrenta un desafío crítico con el desabastecimiento de agua, lo que ha llevado al concejal Julián Sastoque del Partido Alianza Verde a proponer un proyecto de emergencia ante el Concejo de Bogotá. La propuesta busca abordar la escasez de agua, un problema que se ha vuelto recurrente y alarmante en la ciudad.

El proyecto de Sastoque incluye varias medidas para mitigar la crisis. Entre ellas, se propone la creación de incentivos para que las empresas calculen y reduzcan su consumo de agua, así como la implementación de sanciones más estrictas para quienes desperdicien este recurso vital. Además, se sugiere fomentar la recolección de aguas lluvias como una alternativa para el abastecimiento, informó el concejal.

Sastoque enfatizó la urgencia de la situación actual, señalando que Bogotá ya está en un estado de racionamiento y que las lluvias no han llegado como se esperaba. “No es momento de seguir en etapa de evaluaciones”, afirmó, destacando la necesidad de medidas inmediatas y efectivas.

El proyecto también contempla la activación de alertas cuando los niveles de los embalses caigan por debajo del 50%. Esto incluye actualizar las metodologías para la reparación y mantenimiento de las redes de agua, así como implementar una estrategia robusta de pedagogía y cultura ciudadana. Para ello, se sugiere fortalecer las veedurías ciudadanas que denuncien el derroche y la creación de la Red Distrital de Guardianes del Agua.